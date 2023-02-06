https://sputnikarabic.ae/20230206/البحوث-الفلكية-المصري-يكشف-أسباب-عدم-الشعور-بالزلازل-أحيانا-1073153987.html

"البحوث الفلكية" المصري يكشف أسباب عدم الشعور بالزلازل أحيانا

"البحوث الفلكية" المصري يكشف أسباب عدم الشعور بالزلازل أحيانا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، عن سبب عدم شعور البعض بالزلازل رغم قوتها في كثير من الأحيان. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T06:43+0000

2023-02-06T06:43+0000

2023-02-06T06:43+0000

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المعهد إنه من الطبيعي اختلاف إحساس المواطنين بأي زلزال، ويتوقف مدى إحساس الشخص بالزلازل على عدة عوامل منها وضع الشخص، سواء كان مستيقظا أم نائما، واقفا أم جالسا، ثابتا أم متحركا، وكذلك مكان سكنه في طابق أرضى أو مرتفع، وبالطبع قربة من موقع الزلزال.يأتي حديث معهد البحوث الفلكية المصري عن الشعور بالزلازل بعد أن رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الإثنين، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال رفح، بلغت قوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر.وقعت الهزة في تمام الساعة 03:17:38 صباحا بالتوقيت المحلي، على عمق: 18.30، كما ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.يذكر أن زلزالا مدمرا كان قد ضرب تركيا، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا، كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-السورية-639-إصابة-و237-وفاة-في-محافظات-حلب-واللاذقية-وحماه-وطرطوس-في-حصيلة-جديدة-للزلزال-1073153658.html

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