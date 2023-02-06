https://sputnikarabic.ae/20230206/البيت-الأبيض-زيارة-بلينكن-إلى-الصين-لم-تُلغ-ولكن-تم-تأجيلها-1073192901.html
البيت الأبيض: زيارة بلينكن إلى الصين لم تلغ ولكن تم تأجيلها
البيت الأبيض: زيارة بلينكن إلى الصين لم تلغ ولكن تم تأجيلها
أكد متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، تم تأجيلها ولم تُلغ. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T18:33+0000
2023-02-06T18:33+0000
2023-02-06T18:52+0000
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الصين
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إذا ما تم إلغاء زيارة بلينكن إلى الصين، في أعقاب واقعة "منطاد التجسس" الصيني، إن "الزيارة تم تأجيلها ولم تُلغ".وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الصين رسميا، في 3 فبراير/ شباط، بتأجيل زيارته إلى بكين، بعد واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية، ومزاعم أنه مخصص للتجسس.وفيما أشار بلينكن في اتصال هاتفي مع مدير المكتب المركزي للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إلى أن بكين تأسف لواقعة المنطاد، فقد أكد أن "هذا عمل غير مسؤول وانتهاك واضح لسيادة أمريكا والقانون الدولي يقوّض الغرض من الزيارة"، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.كما أكد بلينكن في اتصاله الهاتفي مع وانغ يي "أن أمريكا ملتزمة بالمشاركة الدبلوماسية، والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وأنه سيكون على استعداد لزيارة بكين حالما تسمح الظروف بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230206/ريابكوف-حول-حادثة-المنطاد-الصيني-الصين-تتبع-خطاً-مسؤولاً-1073156500.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
البيت الأبيض: زيارة بلينكن إلى الصين لم تلغ ولكن تم تأجيلها
18:33 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 18:52 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أكد متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، تم تأجيلها ولم تُلغ.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إذا ما تم إلغاء زيارة بلينكن إلى الصين، في أعقاب واقعة "منطاد التجسس" الصيني، إن "الزيارة تم تأجيلها ولم تُلغ".
وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الصين رسميا، في 3 فبراير/ شباط، بتأجيل زيارته إلى بكين، بعد واقعة دخول منطاد صيني الأجواء الأمريكية، ومزاعم أنه مخصص للتجسس.
وفيما أشار بلينكن في اتصال هاتفي مع مدير المكتب المركزي للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إلى أن بكين تأسف لواقعة المنطاد، فقد أكد أن "هذا عمل غير مسؤول وانتهاك واضح لسيادة أمريكا والقانون الدولي يقوّض الغرض من الزيارة"، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية.
كما أكد بلينكن
في اتصاله الهاتفي مع وانغ يي "أن أمريكا ملتزمة بالمشاركة الدبلوماسية، والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وأنه سيكون على استعداد لزيارة بكين حالما تسمح الظروف بذلك".