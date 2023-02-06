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https://sputnikarabic.ae/20230206/الحكومة-العراقية-تعلن-إلزام-إقليم-كردستان-بتسليم-كامل-إنتاج-النفط-1073177257.html
الحكومة العراقية تعلن إلزام إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط
الحكومة العراقية تعلن إلزام إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:22+0000
2023-02-06T12:22+0000
أخبار العراق اليوم
إقليم كردستان
تصدير النفط
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جاء هذا في بيان صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالديوان اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.كما تهدف الإجراءات لمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان .ويلزم الحكم كذلك حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط الاتحادية والديوان من مراجعة كافة العقود النفطية التي أبرمت مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط والغاز وبيعه.وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من ورائها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت، في فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.
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أخبار العراق اليوم, إقليم كردستان, تصدير النفط
أخبار العراق اليوم, إقليم كردستان, تصدير النفط

الحكومة العراقية تعلن إلزام إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط

12:22 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، إلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط.
جاء هذا في بيان صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
12:15 GMT
وقال البيان إن دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالديوان اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
كما تهدف الإجراءات لمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان .
ويلزم الحكم كذلك حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط الاتحادية والديوان من مراجعة كافة العقود النفطية التي أبرمت مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط والغاز وبيعه.
وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من ورائها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت، في فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.
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