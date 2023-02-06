https://sputnikarabic.ae/20230206/الحكومة-اليمنية-تؤكد-سقوط-ضحايا-من-رعاياها-في-تركيا-جراء-الزلزال-1073197153.html
الحكومة اليمنية تؤكد سقوط ضحايا من رعاياها في تركيا جراء الزلزال
الحكومة اليمنية تؤكد سقوط ضحايا من رعاياها في تركيا جراء الزلزال
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تلقيها معلومات بسقوط ضحايا يمنيين إثر الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T20:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال سفير اليمن لدى تركيا محمد صالح طريق، في اتصال هاتفي مع عضو مجلس القيادة اليمني طارق محمد عبد الله صالح، حسب ما نقلت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، إن "السفارة اليمنية تلقت بلاغات تفيد بوجود 6 يمنيين في قوائم الضحايا".وأضاف:في سياق متصل، ذكر مصدر في الجالية اليمنية بتركيا لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاث أسر من الطلاب اليمنيين أصيبت في مدينتي ملاطية وهاتاي جراء الزلزال، مشيراً إلى أن من بين الناجين اليمنيين امرأة نقلت إلى المستشفى.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية التركية، اليوم الاثنين أنه "ارتفع عدد ضحايا الزلازل في تركيا إلى 2316 قتيلا، و13 ألفا و293 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20230206/أردوغان-يعلن-الحداد-في-تركيا-لمدة-7-أيام-1073192701.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
الحكومة اليمنية تؤكد سقوط ضحايا من رعاياها في تركيا جراء الزلزال
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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تلقيها معلومات بسقوط ضحايا يمنيين إثر الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال سفير اليمن لدى تركيا محمد صالح طريق، في اتصال هاتفي مع عضو مجلس القيادة اليمني طارق محمد عبد الله صالح، حسب ما نقلت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، إن "السفارة اليمنية تلقت بلاغات تفيد بوجود 6 يمنيين في قوائم الضحايا".
"السفارة تقوم بالتأكد وحصر حالات الوفاة والجرحى ومتابعة حالاتهم".
في سياق متصل، ذكر مصدر في الجالية اليمنية بتركيا لوكالة "سبوتنيك"، أن ثلاث أسر من الطلاب اليمنيين أصيبت في مدينتي ملاطية وهاتاي جراء الزلزال
، مشيراً إلى أن من بين الناجين اليمنيين امرأة نقلت إلى المستشفى.
وضرب زلزال مدمر
بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ
الوطنية التركية، اليوم الاثنين أنه "ارتفع عدد ضحايا الزلازل في تركيا إلى 2316 قتيلا، و13 ألفا و293 مصابا.