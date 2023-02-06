https://sputnikarabic.ae/20230206/الخارجية-الروسية-العراق-يتخذ-موقفا-متوازنا-إزاء-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1073149970.html
الخارجية الروسية: العراق يتخذ موقفا متوازنا إزاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الخارجية الروسية: العراق يتخذ موقفا متوازنا إزاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن في ظروف الضغط غير المسبوق من طرف الغرب، يتخذ الجانب العراقي موقفًا متوازنًا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T01:35+0000
2023-02-06T01:35+0000
2023-02-06T01:35+0000
سيرغي لافروف
روسيا
العالم العربي
العراق
الخارجية الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في ظروف الضغط غير المسبوق من طرف الغرب، يتخذ الجانب العراقي موقفا متوازنا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا".وأضافت، "رفض بغداد الانضمام إلى العقوبات المعادية لروسيا غير الشرعية، ويؤكد أن علاقاتنا الثنائية ليست خاضعة لتأثير تغير الوضع الجيوسياسي".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق، وصول وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بغداد لعقد مباحثات مع القيادة العراقية حول تكثيف التعاون المشترك في زيارة تستغرق يومين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-العراق-في-زيارة-رسمية-1073139757.html
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سيرغي لافروف, روسيا, العالم العربي, العراق, الخارجية الروسية
سيرغي لافروف, روسيا, العالم العربي, العراق, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: العراق يتخذ موقفا متوازنا إزاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن في ظروف الضغط غير المسبوق من طرف الغرب، يتخذ الجانب العراقي موقفًا متوازنًا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في ظروف الضغط غير المسبوق من طرف الغرب
، يتخذ الجانب العراقي موقفا متوازنا إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا".
وأضافت، "رفض بغداد الانضمام إلى العقوبات المعادية لروسيا غير الشرعية
، ويؤكد أن علاقاتنا الثنائية ليست خاضعة لتأثير تغير الوضع الجيوسياسي".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق، وصول وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بغداد لعقد مباحثات مع القيادة العراقية حول تكثيف التعاون المشترك في زيارة تستغرق يومين.