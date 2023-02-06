https://sputnikarabic.ae/20230206/الدفاع-الروسية-الزلزال-الذي-ضرب-سوريا-لم-يؤثر-على-القدرات-القتالية-لقاعدة-حميميم-الجوية-1073156867.html
الدفاع الروسية: الزلزال الذي ضرب سوريا لم يؤثر على القدرات القتالية لقاعدة حميميم الجوية
الدفاع الروسية: الزلزال الذي ضرب سوريا لم يؤثر على القدرات القتالية لقاعدة حميميم الجوية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الزلزال الذي وقع في شمال غرب سوريا لم يؤثر على الجاهزية القتالية لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:19+0000
2023-02-06T07:19+0000
2023-02-06T07:19+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقالت الوزارة: إن "الزلزال الذي وقع في 6 شباط / فبراير في الجزء الشمالي الغربي من سوريا لم يؤثر على الاستعداد القتالي لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لمجموعة القوات الروسية المتمركزة في الجمهورية العربية السورية".وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المناوبة تخدم يشكل طبيعي. وشددت وزارة الدفاع على أن "الأفراد يؤدون المهام على النحو المطلوب. ولا يوجد تدمير أو ضرر للمنشآت العسكرية الروسية".وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
الدفاع الروسية: الزلزال الذي ضرب سوريا لم يؤثر على القدرات القتالية لقاعدة حميميم الجوية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الزلزال الذي وقع في شمال غرب سوريا لم يؤثر على الجاهزية القتالية لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لروسيا في الجمهورية العربية.
وقالت الوزارة: إن "الزلزال الذي وقع في 6 شباط / فبراير في الجزء الشمالي الغربي من سوريا لم يؤثر على الاستعداد القتالي لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لمجموعة القوات الروسية المتمركزة في الجمهورية العربية السورية".
وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المناوبة تخدم يشكل طبيعي. وشددت وزارة الدفاع على أن "الأفراد يؤدون المهام على النحو المطلوب. ولا يوجد تدمير أو ضرر للمنشآت العسكرية الروسية".
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر
، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.