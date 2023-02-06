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الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230206/الدفاع-الروسية-الزلزال-الذي-ضرب-سوريا-لم-يؤثر-على-القدرات-القتالية-لقاعدة-حميميم-الجوية-1073156867.html
الدفاع الروسية: الزلزال الذي ضرب سوريا لم يؤثر على القدرات القتالية لقاعدة حميميم الجوية
الدفاع الروسية: الزلزال الذي ضرب سوريا لم يؤثر على القدرات القتالية لقاعدة حميميم الجوية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الزلزال الذي وقع في شمال غرب سوريا لم يؤثر على الجاهزية القتالية لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:19+0000
2023-02-06T07:19+0000
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روسيا
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وقالت الوزارة: إن "الزلزال الذي وقع في 6 شباط / فبراير في الجزء الشمالي الغربي من سوريا لم يؤثر على الاستعداد القتالي لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لمجموعة القوات الروسية المتمركزة في الجمهورية العربية السورية".وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المناوبة تخدم يشكل طبيعي. وشددت وزارة الدفاع على أن "الأفراد يؤدون المهام على النحو المطلوب. ولا يوجد تدمير أو ضرر للمنشآت العسكرية الروسية".وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا

الدفاع الروسية: الزلزال الذي ضرب سوريا لم يؤثر على القدرات القتالية لقاعدة حميميم الجوية

07:19 GMT 06.02.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationقاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021
قاذفات روسية من طراز تو-22 إم 3 في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الزلزال الذي وقع في شمال غرب سوريا لم يؤثر على الجاهزية القتالية لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لروسيا في الجمهورية العربية.
وقالت الوزارة: إن "الزلزال الذي وقع في 6 شباط / فبراير في الجزء الشمالي الغربي من سوريا لم يؤثر على الاستعداد القتالي لقاعدة حميميم الجوية الروسية وغيرها من المنشآت العسكرية التابعة لمجموعة القوات الروسية المتمركزة في الجمهورية العربية السورية".
وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المناوبة تخدم يشكل طبيعي. وشددت وزارة الدفاع على أن "الأفراد يؤدون المهام على النحو المطلوب. ولا يوجد تدمير أو ضرر للمنشآت العسكرية الروسية".
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT
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