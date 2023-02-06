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الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230206/الدفاع-السورية-تستنفر-وحداتها-ومؤسساتها-لمساعدة-السكان-المتضررين-من-الزلزال-1073156638.html
الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استنفار وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال في جميع المحافظات. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:17+0000
2023-02-06T07:17+0000
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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن "وزارة الدفاع تستنفر كافة وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم شمال لواء اسكندرون، وتأثرت به معظم المناطق في سورية، إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال

07:17 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / RAMI AL SAYEDزلزال تركيا المدمر، الاثنين، 6 فبراير 2023
زلزال تركيا المدمر، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / RAMI AL SAYED
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أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استنفار وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال في جميع المحافظات.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن "وزارة الدفاع تستنفر كافة وحداتها وتشكيلاتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للسكان المتضررين من الزلزال، والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الدمار"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم شمال لواء اسكندرون، وتأثرت به معظم المناطق في سورية، إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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