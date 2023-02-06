https://sputnikarabic.ae/20230206/الرئيس-الإماراتي-يبلغ-الأسد-استعداد-بلاده-مساعدة-الشعب-السوري-1073178476.html
الرئيس الإماراتي يبلغ الأسد استعداد بلاده مساعدة الشعب السوري
الرئيس الإماراتي يبلغ الأسد استعداد بلاده مساعدة الشعب السوري
أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، بشار الأسد عن وقوف وتضامن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مع... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:45+0000
2023-02-06T12:45+0000
2023-02-06T13:18+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأعرب الرئيس عن التعازي لسقوط مئات الضحايا، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار هذه الكارثة، حسب وكالة "سانا".وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد إلى 403 قتلى وإصابة 1284 شخصا، دون احتساب الضحايا في المناطق الخاضعة للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230206/بوتين-يهاتف-الأسد-ويوجه-بإرسال-رجال-إنقاذ-إلى-سوريا-1073179481.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الرئيس الإماراتي يبلغ الأسد استعداد بلاده مساعدة الشعب السوري
12:45 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري، بشار الأسد عن وقوف وتضامن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً مع سوريا جرّاء الزلزال المدمر.
وأعرب الرئيس عن التعازي لسقوط مئات الضحايا، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لمساعدة الشعب السوري
على تجاوز آثار هذه الكارثة، حسب وكالة "سانا".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد إلى 403 قتلى وإصابة 1284 شخصا، دون احتساب الضحايا في المناطق الخاضعة للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر
، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.