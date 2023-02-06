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الرئيس السوري يوجه بـ7 إجراءات عاجلة على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد
الرئيس السوري يوجه بـ7 إجراءات عاجلة على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد
وجه الرئيس السوري بشار الأسد بمجموعة إجراءات عاجلة خلال ترأسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:39+0000
2023-02-06T07:58+0000
العالم العربي
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وقيم الرئيس السوري وأعضاء الحكومة الوضع الأولي الراهن عقب الزلزال الكبير، وتم تحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب وحماة واللاذقية.وضع خطة طارئة وغرفة عملياتوبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" تم وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني بناء على الواقع الراهن، تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فرق ميدانية على الأرض.ووجه الرئيس السوري باتخاذ مجموعة خطوات عاجلة تضمنت:ووجه الرئيس السوري الوزراء المعنيين بالتوجه إلى المحافظات للإشراف بشكل مباشر على غرف العمليات واستنهاض كل الإمكانيات المتاحة في المحافظات من أجل إيجاد الحلول ومعالجة هذه المحنة.وبالتوازي تتابع غرفة العمليات المركزية في دمشق، التي يرأسها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيون، كافة المستجدات من المحافظات السورية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمؤازرة غرف العمليات في المحافظات.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-السورية-639-إصابة-و237-وفاة-في-محافظات-حلب-واللاذقية-وحماه-وطرطوس-في-حصيلة-جديدة-للزلزال-1073153658.html
https://sputnikarabic.ae/20230206/الدفاع-السورية-تستنفر-وحداتها-ومؤسساتها-لمساعدة-السكان-المتضررين-من-الزلزال-1073156638.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الرئيس السوري يوجه بـ7 إجراءات عاجلة على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد

07:39 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 07:58 GMT 06.02.2023)
© AP Photo / SANAالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / SANA
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وجه الرئيس السوري بشار الأسد بمجموعة إجراءات عاجلة خلال ترأسه اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجات.
وقيم الرئيس السوري وأعضاء الحكومة الوضع الأولي الراهن عقب الزلزال الكبير، وتم تحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وضع خطة طارئة وغرفة عمليات

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" تم وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني بناء على الواقع الراهن، تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فرق ميدانية على الأرض.
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
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06:26 GMT

ووجه الرئيس السوري باتخاذ مجموعة خطوات عاجلة تضمنت:

أولا: استنفار كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.
ثانيا: استنفار كافة الفرق والإمكانات لدى الدفاع المدني والإطفاء والصحة وشركات الإنشاءات العامة وفروعها بالمحافظات وكافة المؤسسات الخدمية ومديريات الخدمات العامة للقيام بعمليات إنقاذ الأرواح وإزالة الأنقاض. كما تم التوجيه إلى كل المحافظين لحشد كل الإمكانات لدى القطاعين العام والخاص وتعبئة كافة الآليات لتنفيذ عمليات الإنقاذ والمساهمة في رفع الأنقاض.
ثالثا: تأمين الرعاية الصحية العاجلة لكل المصابين في مختلف المحافظات، واستنفار كل الكوادر الطبية في وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي.
رابعا: تم التوجيه أيضاً بتأمين أماكن الإيواء والغذاء للمتضررين بشكل عاجل، وتأمين المشتقات النفطية لتزويد العمليات الفنية الطارئة في المحافظات المتضررة.
خامسا: توجيه وزارة التجارة الداخلية لتوفير المواد الغذائية الضرورية لمواقع الإيواء والمتضررين، واستنفار كوادرها لأداء هذه المهمة بشكل دقيق وسريع.
سادسا: الإيعاز إلى فرق السلامة الفنية لتقييم وضع المباني المتصدعة وتوصيف حالتها الفنية وإخلائها من القاطنين في حال وجود خطر.
سابعا: تكليف وزارة الموارد المائية بالكشف السريع عن السدود وخزانات ومحطات المياه، والتأكد من سلامتها وضمان استمرارية وصول المياه إلى المواطنين.
ووجه الرئيس السوري الوزراء المعنيين بالتوجه إلى المحافظات للإشراف بشكل مباشر على غرف العمليات واستنهاض كل الإمكانيات المتاحة في المحافظات من أجل إيجاد الحلول ومعالجة هذه المحنة.
الجيش السوري بعد تحرير ضواحي حلب الشمالية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
07:17 GMT
وبالتوازي تتابع غرفة العمليات المركزية في دمشق، التي يرأسها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والوزراء المعنيون، كافة المستجدات من المحافظات السورية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمؤازرة غرف العمليات في المحافظات.
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