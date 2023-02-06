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https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-السورية-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الزلزال-إلى-أكثر-من-700-شخص-1073197728.html
الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 700 شخص
الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 700 شخص
أعلنت وزارة الصحة، في سوريا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر أمس إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T21:45+0000
2023-02-06T21:45+0000
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وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم أن الحصيلة غير نهائية، واستمرار عمليات الإنقاذ حتى اللحظة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".ولفتت الوزارة إلى أن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 700 شخص

21:45 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Ali Hashemإزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلنت وزارة الصحة، في سوريا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر أمس إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.
وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم أن الحصيلة غير نهائية، واستمرار عمليات الإنقاذ حتى اللحظة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ولفتت الوزارة إلى أن "الاستنفار مستمر في كافة المنشآت الصحية العامة والخاصة وجميع الكوادر الصحية تعمل بأقصى الطاقات ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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