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الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-السورية-639-إصابة-و237-وفاة-في-محافظات-حلب-واللاذقية-وحماه-وطرطوس-في-حصيلة-جديدة-للزلزال-1073153658.html
الصحة السورية: 639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس في حصيلة جديدة للزلزال
الصحة السورية: 639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس في حصيلة جديدة للزلزال
أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية ، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 237 قتيلاً، نقلاً عن ممثل وزارة الصحة في الجمهورية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:26+0000
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وبحسب قوله، أصيب ما لا يقل عن 639 شخصًا. يشار إلى أن أغلب الضحايا والإصابات تم تسجيلها في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.وقال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الصحة السورية: 639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس في حصيلة جديدة للزلزال

06:26 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLANمقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا، الاثنين، 6 فبراير 2023
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLAN
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أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية ، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 237 قتيلاً، نقلاً عن ممثل وزارة الصحة في الجمهورية.
وبحسب قوله، أصيب ما لا يقل عن 639 شخصًا. يشار إلى أن أغلب الضحايا والإصابات تم تسجيلها في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
وقال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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