https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-السورية-639-إصابة-و237-وفاة-في-محافظات-حلب-واللاذقية-وحماه-وطرطوس-في-حصيلة-جديدة-للزلزال-1073153658.html
الصحة السورية: 639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس في حصيلة جديدة للزلزال
الصحة السورية: 639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس في حصيلة جديدة للزلزال
أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية ، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 237 قتيلاً، نقلاً عن ممثل وزارة الصحة في الجمهورية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:26+0000
2023-02-06T06:26+0000
2023-02-06T06:38+0000
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وبحسب قوله، أصيب ما لا يقل عن 639 شخصًا. يشار إلى أن أغلب الضحايا والإصابات تم تسجيلها في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.وقال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الصحة السورية: 639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس في حصيلة جديدة للزلزال
06:26 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية ، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 237 قتيلاً، نقلاً عن ممثل وزارة الصحة في الجمهورية.
وبحسب قوله، أصيب ما لا يقل عن 639 شخصًا. يشار إلى أن أغلب الضحايا والإصابات تم تسجيلها في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
وقال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر
، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.