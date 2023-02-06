https://sputnikarabic.ae/20230206/الصين-تقيل-مدير-وكالة-الأرصاد-الجوية-1073165113.html

الصين تقيل مدير وكالة الأرصاد الجوية

الصين تقيل مدير وكالة الأرصاد الجوية

أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بإعفاء رئيس وكالة الأرصاد الجوية من منصبه. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T09:27+0000

2023-02-06T09:27+0000

2023-02-06T09:27+0000

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وصدر البيان بإقالة تشوانغ غوتاي من منصبه، رغم أنه لم يقدم سببا لإعفائه.وليس من الواضح ما إذا كان قرار إقالة تشوانغ مرتبطا بالمنطاد الصيني الذي أعلنت أمريكا قبل أيام عن دخوله أجواءها، وأشارت أنه مخصص لأغراض التجسس.لكن أكدت الصين بعد ساعات من إعلانها إقالة تشوانغ، أن منطادها اتجه نحو الأراضي الأمريكية عن طريق الصدفة، وأنه مخصص لأبحاث المناخ، ودخل إلى الأجواء الأمريكية بفعل الرياح و"قوة قاهرة"، بحسب وصفها.ولم تحدد إدارة الأرصاد الجوية الصينية بديلا لتشونغ غوتاي.ويبلغ تشوانغ غوتاي من العمر 60 عاما، وهو عادة السن الذي ينتقل فيه المسؤولون الصينيون إلى مناصب في الهيئة التشريعية أو الهيئات الاستشارية السياسية قبل تقاعدهم في الـ65.ودفعت أزمة دخول المنطاد الصيني الأراضي الأمريكية، إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تأجيل زيارته المرتقبة إلى بكين، التي هي أول زيارة رسمية لمسؤول أمريكي للصين منذ 5 سنوات.ومن ناحيتها، ردت الصين على تأجيل بلينكن لزيارته بأنها لم تعلن مسبقا عن الزيارة.ومساء يوم السبت، أسقط الجيش الأمريكي المنطاد الصيني، داخل الأجواء الأمريكية، من جهة الحدود الشمالية الغربية، فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة.‏وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس الأحد، أن استخدام الولايات المتحدة، القوة العسكرية لإسقاط المنطاد الصيني المدني دون ‏طيار، يعد رد فعل مبالغ فيه من جانب واشنطن‎.كما أعربت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأحد، عن استيائها الشديد واعتراضها إزاء استخدام الولايات المتحدة القوة في إسقاط منطادها، الذي تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية.

https://sputnikarabic.ae/20230205/ما-هي-قصة-المنطاد-الصيني-1073122656.html

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