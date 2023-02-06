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https://sputnikarabic.ae/20230206/الصين-تمضي-قدما-في-برنامج-استكشاف-القمر-1073179868.html
الصين تمضي قدما في برنامج استكشاف القمر
الصين تمضي قدما في برنامج استكشاف القمر
ستمضي الصين قدما في المرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر هذا العام، بما في ذلك المهمة المزمعة لإحضار عينات تزن كيلوغرامين من الجانب البعيد من القمر إلى... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:27+0000
2023-02-06T13:27+0000
العالم
الصين
علوم
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وقال وو إن الصين ستواصل أبحاثها بشأن القمر من خلال مهام "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكمل مهمة "تشانغ آه-6" مهمة إعادة العينات، وستشمل مهمة "تشانغ آه-7" الهبوط على القطب الجنوبي للقمر والكشف عن موارد المياه.ولفت وو إلى أنه سيتم إطلاق مهمة "تشانغ آه-8" في غضون عام 2028 وستعمل بالتعاون مع مهمة "تشانغ آه-7" لبناء نموذج أساسي لمحطة للبحث العلمي على القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك أدوات الاستكشاف المتعددة مثل المركبات المدارية ومركبات الإنزال والمركبات الطوافة والطائرات المحلقة، حسب وكالة "شينخوا".وكانت مهمة "شانغ آه-5"، التي تم إطلاقها عام 2020، أحدث مهمة صينية إلى القمر حيث أعاد مسبارها إجمالي 1731 غراما من عينات التربة من الجانب القريب من القمر.
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العالم, الصين, علوم
العالم, الصين, علوم

الصين تمضي قدما في برنامج استكشاف القمر

13:27 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر. في المرة القادمة يمكن ملاحظة هذا فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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ستمضي الصين قدما في المرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر هذا العام، بما في ذلك المهمة المزمعة لإحضار عينات تزن كيلوغرامين من الجانب البعيد من القمر إلى الأرض، حسبما كشف وو وي رن، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر في البلاد، اليوم الاثنين.
وقال وو إن الصين ستواصل أبحاثها بشأن القمر من خلال مهام "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكمل مهمة "تشانغ آه-6" مهمة إعادة العينات، وستشمل مهمة "تشانغ آه-7" الهبوط على القطب الجنوبي للقمر والكشف عن موارد المياه.
ولفت وو إلى أنه سيتم إطلاق مهمة "تشانغ آه-8" في غضون عام 2028 وستعمل بالتعاون مع مهمة "تشانغ آه-7" لبناء نموذج أساسي لمحطة للبحث العلمي على القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك أدوات الاستكشاف المتعددة مثل المركبات المدارية ومركبات الإنزال والمركبات الطوافة والطائرات المحلقة، حسب وكالة "شينخوا".
وكانت مهمة "شانغ آه-5"، التي تم إطلاقها عام 2020، أحدث مهمة صينية إلى القمر حيث أعاد مسبارها إجمالي 1731 غراما من عينات التربة من الجانب القريب من القمر.
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