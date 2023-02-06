https://sputnikarabic.ae/20230206/الصين-تمضي-قدما-في-برنامج-استكشاف-القمر-1073179868.html
الصين تمضي قدما في برنامج استكشاف القمر
الصين تمضي قدما في برنامج استكشاف القمر
ستمضي الصين قدما في المرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر هذا العام، بما في ذلك المهمة المزمعة لإحضار عينات تزن كيلوغرامين من الجانب البعيد من القمر إلى... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:27+0000
2023-02-06T13:27+0000
2023-02-06T13:27+0000
العالم
الصين
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069948153_0:0:1470:827_1920x0_80_0_0_0eb1fce29ef3913f3e5be885b3d1c617.jpg
وقال وو إن الصين ستواصل أبحاثها بشأن القمر من خلال مهام "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكمل مهمة "تشانغ آه-6" مهمة إعادة العينات، وستشمل مهمة "تشانغ آه-7" الهبوط على القطب الجنوبي للقمر والكشف عن موارد المياه.ولفت وو إلى أنه سيتم إطلاق مهمة "تشانغ آه-8" في غضون عام 2028 وستعمل بالتعاون مع مهمة "تشانغ آه-7" لبناء نموذج أساسي لمحطة للبحث العلمي على القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك أدوات الاستكشاف المتعددة مثل المركبات المدارية ومركبات الإنزال والمركبات الطوافة والطائرات المحلقة، حسب وكالة "شينخوا".وكانت مهمة "شانغ آه-5"، التي تم إطلاقها عام 2020، أحدث مهمة صينية إلى القمر حيث أعاد مسبارها إجمالي 1731 غراما من عينات التربة من الجانب القريب من القمر.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/08/1069948153_86:0:1394:981_1920x0_80_0_0_a826ab586746a4f6810f4cb75481defd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, علوم
الصين تمضي قدما في برنامج استكشاف القمر
تابعنا عبر
ستمضي الصين قدما في المرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر هذا العام، بما في ذلك المهمة المزمعة لإحضار عينات تزن كيلوغرامين من الجانب البعيد من القمر إلى الأرض، حسبما كشف وو وي رن، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر في البلاد، اليوم الاثنين.
وقال وو إن الصين ستواصل أبحاثها بشأن القمر من خلال مهام "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تكمل مهمة "تشانغ آه-6" مهمة إعادة العينات، وستشمل مهمة "تشانغ آه-7" الهبوط على القطب الجنوبي للقمر والكشف عن موارد المياه.
ولفت وو إلى أنه سيتم إطلاق مهمة "تشانغ آه-8" في غضون عام 2028 وستعمل بالتعاون مع مهمة "تشانغ آه-7" لبناء نموذج أساسي لمحطة للبحث العلمي على القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك أدوات الاستكشاف المتعددة مثل المركبات المدارية ومركبات الإنزال والمركبات الطوافة والطائرات المحلقة، حسب وكالة "شينخوا".
وكانت مهمة "شانغ آه-5"، التي تم إطلاقها عام 2020، أحدث مهمة صينية إلى القمر حيث أعاد مسبارها إجمالي 1731 غراما من عينات التربة من الجانب القريب من القمر.