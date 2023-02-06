https://sputnikarabic.ae/20230206/الغرب-يكثف-النشاط-الجوي-العسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1073196219.html
الغرب يكثف النشاط الجوي العسكري على حدود بيلاروسيا
الغرب يكثف النشاط الجوي العسكري على حدود بيلاروسيا
صرح أناتولي بولافكو، نائب قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية، أن الاتجاه التصاعدي في كثافة طلعات الطيران العسكري للدول الغربية... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T20:34+0000
2023-02-06T20:34+0000
2023-02-06T20:34+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
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وأضاف بولافكو اليوم الاثنين في مقابلة على قناة "إس تي في": "لسوء الحظ، لا يمكننا القول أن هناك اتجاهًا لتقليل كثافة الرحلات الجوية القتالية وطائرات الاستطلاع".وشدد بولافكو على أن "ثلثها طائرات استطلاع مأهولة ومسيرة".وأضاف بولافكو: "هذا يشير إلى أن الطيارين في الدول المجاورة (لبيلاروسيا) يتجولون في المجال الجوي، وضباط المخابرات في الدول المجاورة يراقبون رد فعلنا".وأكد بولافكو أنه "بفضل مرافقة طائرات روسية للجانب البيلاروسي، حافظ طيران الناتو على مسافة".
https://sputnikarabic.ae/20230115/بيلاروسيا-تعلن-تأهبها-لأي-استفزاز-أوكراني-1072315814.html
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الأخبار
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أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
الغرب يكثف النشاط الجوي العسكري على حدود بيلاروسيا
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صرح أناتولي بولافكو، نائب قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية، أن الاتجاه التصاعدي في كثافة طلعات الطيران العسكري للدول الغربية بالقرب من حدود بيلاروسيا مستمر.
وأضاف بولافكو اليوم الاثنين في مقابلة على قناة "إس تي في": "لسوء الحظ، لا يمكننا القول أن هناك اتجاهًا لتقليل كثافة الرحلات الجوية القتالية وطائرات الاستطلاع".
عدد الرحلات يتزايد عدة أضعاف، إذا تحدثنا سابقًا عن 30-70 رحلة في الشهر، فالأسبوع الماضي وحده شهد 140 رحلة.
وشدد بولافكو على أن "ثلثها طائرات استطلاع مأهولة ومسيرة".
وأضاف بولافكو: "هذا يشير إلى أن الطيارين في الدول المجاورة (لبيلاروسيا) يتجولون في المجال الجوي، وضباط المخابرات في الدول المجاورة يراقبون رد فعلنا".
خلال إحدى حلقات تمرين الطيران البيلاروسي الروسي المشترك، كانت الطائرة البيلاروسية "إليوشن 76" تتجه إلى مطار كالينينغراد، برفقة مقاتلات روسية، وقد رصدت طائرات الناتو ذلك فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.
وأكد بولافكو أنه "بفضل مرافقة طائرات روسية للجانب البيلاروسي
، حافظ طيران الناتو على مسافة".