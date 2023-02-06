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بوشيلين يؤكد استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/القوات-الأوكرانية-تستخدم-أسلحة-كيميائية-في-أرتيموفسك-1073165787.html
القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك
القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك
صرح قائد قوات "أخمات" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أبتي علاء الدينوف أنه تم تسجيل استخدام لأسلحة كيميائية من قبل القوات... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T09:48+0000
2023-02-06T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال علاء الدينوف في لقاء مع "القناة الأولى": "إنه علم باستخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الكيميائية في منطقة أرتيوموفسك".وأضاف: "لم تكن هناك مثل هذه الحالات (استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الجانب الأوكراني) في قطاعنا، لكن بالأمس فقط سمعت من المقاتلين أن مثل هذه الحالة حصلت أكثر من مرة في أماكن مجاورة باتجاه أرتيوموفسك".وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك

09:48 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 10:06 GMT 06.02.2023)
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صرح قائد قوات "أخمات" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أبتي علاء الدينوف أنه تم تسجيل استخدام لأسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في أرتيموفسك.
وقال علاء الدينوف في لقاء مع "القناة الأولى": "إنه علم باستخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الكيميائية في منطقة أرتيوموفسك".
وأضاف: "لم تكن هناك مثل هذه الحالات (استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الجانب الأوكراني) في قطاعنا، لكن بالأمس فقط سمعت من المقاتلين أن مثل هذه الحالة حصلت أكثر من مرة في أماكن مجاورة باتجاه أرتيوموفسك".

ووفقا له، يعاني الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الهجوم من التقيؤ وفقدان الوعي، وأن هذه المواد المحظورة قد تم تصنيعها محليا.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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