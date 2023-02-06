https://sputnikarabic.ae/20230206/المالكي-لـ-سبوتنيك-ما-يحدث-في-أوكرانيا-لن-يمنع-فلسطين-من-توسيع-مجالات-التعاون-مع-روسيا-1073153229.html
المالكي لـ "سبوتنيك": ما يحدث في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا
المالكي لـ "سبوتنيك": ما يحدث في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن النزاع في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T05:39+0000
2023-02-06T05:39+0000
2023-02-06T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الفلسطيني
العالم العربي
روسيا
أخبار أوكرانيا
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رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية.. وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".وأضاف المالكي، أن فلسطين تعول دائما على دعم روسيا ليس فقط داخل مجلس الأمن الدولي، بل وعلى الساحة الدولية أيضا.وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الفلسطيني، إن فلسطين تدين الإجراءات العقابية المزدوجة المعايير التي يتخذها الغرب، والتي تنص على فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بينما تتجاهل تماما احتلال إسرائيل للضفة الغربية وعنفها ضد الشعب الفلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20230206/وزير-الخارجية-فلسطين-تندد-بـ-ازدواجية-المعايير-الغربية-بما-في-ذلك-العقوبات-على-روسيا-1073149755.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الفلسطيني, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الفلسطيني, العالم العربي, روسيا, أخبار أوكرانيا
المالكي لـ "سبوتنيك": ما يحدث في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا
05:39 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 05:46 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن النزاع في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا.
رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة،
ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية.. وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".
وأضاف المالكي، أن فلسطين تعول دائما على دعم روسيا ليس فقط داخل مجلس الأمن الدولي،
بل وعلى الساحة الدولية أيضا.
وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الفلسطيني، إن فلسطين تدين الإجراءات العقابية المزدوجة المعايير التي يتخذها الغرب، والتي تنص على فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بينما تتجاهل تماما احتلال إسرائيل للضفة الغربية وعنفها ضد الشعب الفلسطيني.