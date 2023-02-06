https://sputnikarabic.ae/20230206/الهند-وروسيا-تعلنان-التزامهما-بتنفيذ-عقد-توريد-إس--400-1073184663.html
الهند وروسيا تعلنان التزامهما بتنفيذ عقد توريد "إس- 400"
الهند وروسيا تعلنان التزامهما بتنفيذ عقد توريد "إس- 400"
أعلن السفير الروسي لدى الهند، دينيس أليبوف، اليوم الاثنين، أن الهند وروسيا ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لعقد توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T15:24+0000
2023-02-06T15:24+0000
2023-02-06T15:24+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مؤتمر "الخطوات التالية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا: أصدقاء قدامى، وآفاق جديدة": "كلا الجانبين ملتزمان بإتمام العقد بأكمله. وسنفعل ذلك بالتأكيد. لا شيء سيوقفه".وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدًا لتوريد خمس مجموعات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400 تريومف" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، ووصفت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني "روس أوبورون إكسبورت" هذه الصفقة بأنها الأكبر في التاريخ. وستتم التسويات الخاصة بتصدير أنظمة الدفاع الجوي بالعملات الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نيسان/ أبريل 2023.ويرى مراقبون غربيون أن توريد أنظمة دفاع روسية، قد يعرض الهند لخطر العقوبات الأميركية، بموجب القانون الأميركي لعام 2017 (قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات)، والذي يهدف إلى منع الدول من شراء معدات عسكرية روسية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مشكلة-في-دبابات-أوكرانيا-تؤدي-دورا-مهما-لصالح-روسيا-1073179604.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار الهند اليوم, رصد عسكري
الهند وروسيا تعلنان التزامهما بتنفيذ عقد توريد "إس- 400"
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أعلن السفير الروسي لدى الهند، دينيس أليبوف، اليوم الاثنين، أن الهند وروسيا ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لعقد توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس- 400"، وقريبًا ستتلقى الهند ثلث الشحنات بموجب هذا العقد.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مؤتمر "الخطوات التالية في الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا: أصدقاء قدامى، وآفاق جديدة": "كلا الجانبين ملتزمان بإتمام العقد بأكمله. وسنفعل ذلك بالتأكيد. لا شيء سيوقفه".
بالنسبة إلى "إس -400"، يمكنني القول بأن الجزء الثالث من عمليات التسليم سيكتمل في المستقبل القريب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقعت موسكو ونيودلهي عقدًا لتوريد خمس مجموعات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400 تريومف" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار، ووصفت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني "روس أوبورون إكسبورت" هذه الصفقة بأنها الأكبر في التاريخ. وستتم التسويات الخاصة بتصدير أنظمة الدفاع الجوي بالعملات الوطنية. ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نيسان/ أبريل 2023.
ويرى مراقبون غربيون أن توريد أنظمة دفاع روسية
، قد يعرض الهند لخطر العقوبات الأميركية، بموجب القانون الأميركي لعام 2017 (قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات)، والذي يهدف إلى منع الدول من شراء معدات عسكرية روسية.