https://sputnikarabic.ae/20230206/انفجار-طائرة-مسيرة-في-الجو-بالقرب-من-كالوغا-الروسية-1073153439.html
انفجار طائرة مسيرة في الجو بالقرب من مدينة كالوغا الروسية
انفجار طائرة مسيرة في الجو بالقرب من مدينة كالوغا الروسية
قال حاكم منطقة كالوغا فلاديسلاف شابشا إن الطائرة المسيرة انفجرت في الجو بالقرب من كالوغا، ولم تقع إصابات أو أضرار بالمدنية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:04+0000
2023-02-06T06:04+0000
2023-02-06T06:04+0000
روسيا
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وكتب على تلغرام: "الليلة سمع سكان ضواحي كالوغا صوت انفجار. ثبت أنه في الساعة الخامسة صباحا في غابة بالقرب من المدينة انفجرت طائرة مسيرة في الجو على ارتفاع 50 مترا، ولم تلحق أضرارا بالمرافق المدنية والاجتماعية، ولم تقع إصابات".ووفقا له، يعمل ممثلو وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
انفجار طائرة مسيرة في الجو بالقرب من مدينة كالوغا الروسية
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قال حاكم منطقة كالوغا فلاديسلاف شابشا إن الطائرة المسيرة انفجرت في الجو بالقرب من كالوغا، ولم تقع إصابات أو أضرار بالمدنية.
وكتب على تلغرام: "الليلة سمع سكان ضواحي كالوغا صوت انفجار. ثبت أنه في الساعة الخامسة صباحا في غابة بالقرب من المدينة انفجرت طائرة مسيرة في الجو على ارتفاع 50 مترا، ولم تلحق أضرارا بالمرافق المدنية والاجتماعية، ولم تقع إصابات".
ووفقا له، يعمل ممثلو وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث.