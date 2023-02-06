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انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة هاتاي في تركيا
انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة هاتاي في تركيا
وقع انفجار في خط أنابيب غاز، اليوم الإثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا بعد زلزال قوي في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة "إخلاص". 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:09+0000
2023-02-06T06:27+0000
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وبثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية. هناك حوالي 3 كيلومترات بين الموقعين. يشار إلى أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة هاتاي في تركيا

06:09 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 06:27 GMT 06.02.2023)
© AP Photo / Paulius Zidonisشعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023.
شعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Paulius Zidonis
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وقع انفجار في خط أنابيب غاز، اليوم الإثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا بعد زلزال قوي في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة "إخلاص".
وبثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية. هناك حوالي 3 كيلومترات بين الموقعين. يشار إلى أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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