https://sputnikarabic.ae/20230206/انفجار-في-خط-أنابيب-الغاز-في-مقاطعة-هاتاي-في-تركيا-1073153541.html
انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة هاتاي في تركيا
انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة هاتاي في تركيا
وقع انفجار في خط أنابيب غاز، اليوم الإثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا بعد زلزال قوي في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة "إخلاص". 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:09+0000
2023-02-06T06:09+0000
2023-02-06T06:27+0000
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وبثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية. هناك حوالي 3 كيلومترات بين الموقعين. يشار إلى أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
انفجار في خط أنابيب الغاز في مقاطعة هاتاي في تركيا
06:09 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 06:27 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
وقع انفجار في خط أنابيب غاز، اليوم الإثنين، في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا بعد زلزال قوي في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة "إخلاص".
وبثت لقطات لحريق كبير في موقعين على خط أنابيب يمر عبر قرية توبوغازي المحلية. هناك حوالي 3 كيلومترات بين الموقعين. يشار إلى أن الانفجارات والحرائق اندلعت بعد زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر
، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا
. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.