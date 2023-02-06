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بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا
https://sputnikarabic.ae/20230206/بوتين-يهاتف-الأسد-ويوجه-بإرسال-رجال-إنقاذ-إلى-سوريا-1073179481.html
بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا
بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية الزلزال الذي ضرب سوريا، صباح اليوم، وتسبب بسقوط عدد كبير... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:13+0000
2023-02-06T13:26+0000
روسيا
العالم العربي
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وبحسب بيان الكرملين، فقد قبل الأسد المساعدة المقدمة من الرئيس الروسي، وأشار البيان إلى أن رجال إنقاذ تابعين لوزارة حالات الطوارئ الروسية سوف يتوجهون إلى سوريا.وبحسب بيان الرئاسة السورية، فقد "شكر الرئيس الأسد القيادة الروسية على هذه المبادرة، معتبراً أنّ هذا الموقف من روسيا الاتحادية يعبر عن عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين، وهو امتداد لكل ما قدمته روسيا لسورية في حربهما المشتركة على الإرهاب".
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا

13:13 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 13:26 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyevالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يتبع
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية الزلزال الذي ضرب سوريا، صباح اليوم، وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا.
وبحسب بيان الكرملين، فقد قبل الأسد المساعدة المقدمة من الرئيس الروسي، وأشار البيان إلى أن رجال إنقاذ تابعين لوزارة حالات الطوارئ الروسية سوف يتوجهون إلى سوريا.

"خلال محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، أعرب رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه فيما يتعلق بعواقب الزلزال الذي وقع في شمالي سوريا، والذي تسبب في الكثير من الضحايا، وعرض تزويد الجانب السوري بالمساعدة اللازمة في القضاء على عواقب هذه الكارثة".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
بيان الكرملين
وبحسب بيان الرئاسة السورية، فقد "شكر الرئيس الأسد القيادة الروسية على هذه المبادرة، معتبراً أنّ هذا الموقف من روسيا الاتحادية يعبر عن عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين، وهو امتداد لكل ما قدمته روسيا لسورية في حربهما المشتركة على الإرهاب".
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