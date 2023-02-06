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بوشيلين يؤكد استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك
https://sputnikarabic.ae/20230206/بوشلين-الأجزاء-الشمالية-والشرقية-من-أرتيوموفسك-باتت-تحت-السيطرة--1073166745.html
بوشلين: الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك باتت تحت السيطرة
بوشلين: الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك باتت تحت السيطرة
صرح دينيس بوشلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات "فاغنر" قد أحكمت السيطرة على كامل الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
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بوشلين: الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك باتت تحت السيطرة

10:13 GMT 06.02.2023
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الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
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صرح دينيس بوشلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات "فاغنر" قد أحكمت السيطرة على كامل الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
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