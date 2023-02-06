https://sputnikarabic.ae/20230206/بوشلين-الأجزاء-الشمالية-والشرقية-من-أرتيوموفسك-باتت-تحت-السيطرة--1073166745.html
بوشلين: الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك باتت تحت السيطرة
بوشلين: الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك باتت تحت السيطرة
صرح دينيس بوشلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات "فاغنر" قد أحكمت السيطرة على كامل الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T10:13+0000
2023-02-06T10:13+0000
2023-02-06T10:13+0000
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بوشلين: الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك باتت تحت السيطرة
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صرح دينيس بوشلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات "فاغنر" قد أحكمت السيطرة على كامل الأجزاء الشمالية والشرقية من أرتيوموفسك.