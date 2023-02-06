https://sputnikarabic.ae/20230206/بوشيلين-القوات-الأوكرانية-استخدمت-أسلحة-كيميائية-في-أرتيوموفسك--1073166389.html
بوشيلين يؤكد استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك
بوشيلين يؤكد استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك باستخدام طائرات من دون طيار. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T09:50+0000
2023-02-06T09:50+0000
2023-02-06T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال بوشيلين في لقاء على قناة "روسيا 24"، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الأسلحة الكيماوية بالقرب من أرتيوموفسك وأوغلدار.وأشار إلى أن المقاتلين يشكون من هذا الأمر منذ 3 أسابيع على الأقل، وأنه يتم إسقاط هذه المواد باستخدام طائرات من دون طيار.وصرح قائد قوات "أخمات" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أبتي علاء الدينوف أنه تم تسجيل استخدام لأسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.ووفقا له، يعاني الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الهجوم من التقيؤ وفقدان الوعي، وأن هذه المواد المحظورة قد تم تصنيعها محليا.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230206/القوات-الأوكرانية-تستخدم-أسلحة-كيميائية-في-أرتيموفسك-1073165787.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
بوشيلين يؤكد استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك
09:50 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية في أرتيوموفسك باستخدام طائرات من دون طيار.
وقال بوشيلين في لقاء على قناة "روسيا 24"، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الأسلحة الكيماوية بالقرب من أرتيوموفسك وأوغلدار.
وأضاف: "وفقا لتصريحات وحداتنا والقادة، الذين صرحوا بهذه المعلومات، هذا ليس فقط في اتجاه أرتيوموفسك، ولكن أيضا في اتجاه أوغلدار، وهناك حقائق عن استخدام مركبات كيميائية تسبب إزعاجا لجنودنا".
وأشار إلى أن المقاتلين يشكون من هذا الأمر منذ 3 أسابيع على الأقل، وأنه يتم إسقاط هذه المواد باستخدام طائرات من دون طيار.
وصرح قائد قوات "أخمات" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أبتي علاء الدينوف أنه تم تسجيل استخدام لأسلحة كيميائية من قبل القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.
ووفقا له، يعاني الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الهجوم من التقيؤ وفقدان الوعي، وأن هذه المواد المحظورة قد تم تصنيعها محليا.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.