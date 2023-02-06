https://sputnikarabic.ae/20230206/بينهم-3-ضباط-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-بوركينا-فاسو-إلى-25-قتيلا-1073198299.html
بينهم 3 ضباط.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو إلى 25 قتيلا
بينهم 3 ضباط.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو إلى 25 قتيلا
لقي ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، مصرعهم في هجوم أمس الأحد، على يد مجموعة من الإرهابيين في شمال بوركينا فاسو. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T23:20+0000
2023-02-06T23:20+0000
2023-02-06T23:20+0000
بوركينا فاسو
العالم
هجوم إرهابي
انفجار عبوة ناسفة
مقتل ضباط
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وتواجه البلاد تمردًا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".وأضاف أ "الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم البربري هي 25 قتيلا بينهم 22 مدنيا وثلاثة ضباط شرطة، فضلا عن إصابات وأضرار مادية".كانت السلطات البوركنية أعلنت أمس مقتل 12 شخصا في الهجوم.ويوم السبت، قتل ستة جنود في شرق البلاد بانفجار عبوة ناسفة بحسب مصادر أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/بوركينا-فاسو-تؤكد-مطالبة-فرنسا-بسحب-قواتها-ليست-نهاية-العلاقات-الدبلوماسية-بين-البلدين-1072619989.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو, العالم, هجوم إرهابي, انفجار عبوة ناسفة, مقتل ضباط
بوركينا فاسو, العالم, هجوم إرهابي, انفجار عبوة ناسفة, مقتل ضباط
بينهم 3 ضباط.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو إلى 25 قتيلا
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لقي ما لا يقل عن 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، مصرعهم في هجوم أمس الأحد، على يد مجموعة من الإرهابيين في شمال بوركينا فاسو.
وتواجه البلاد تمردًا إرهابيا اندلع من مالي المجاورة في عام 2015، حيث قتل الآلاف من المدنيين والجنود والشرطة
، وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وقال الحاكم اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو في بيان، إن "بلدية بِني في محافظة سينو الشمالية تعرضت لهجوم عنيف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة".
وأضاف أ "الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم البربري هي 25 قتيلا بينهم 22 مدنيا وثلاثة ضباط شرطة، فضلا عن إصابات وأضرار مادية".
كانت السلطات البوركنية أعلنت أمس مقتل 12 شخصا في الهجوم.
ويوم السبت، قتل ستة جنود في شرق البلاد بانفجار عبوة ناسفة بحسب مصادر أمنية.