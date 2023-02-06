تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:36 GMT 06.02.2023
المالكي لسبوتنيك: الصراع في أوكرانيا قد يمتد لمناطق أخرى بسبب مواصلة إمداد كييف بالأسلحة
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الصراع في أوكرانيا قد يمتد إلى مناطق أخرى، بسبب استمرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إرسال أسلحة إلى كييف.
وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك: "أرى أن الناتو يقترب أكثر من التدخل في الصراع نظرا للطريقة التي يتصرفون بها عبر إرسال الأسلحة... أنا أعتقد أن مجال المواجهة لن يقتصر على الجزء الشرقي من أوكرانيا وقد تتوسع إلى أماكن أخرى بسبب هذا المستوى من المواجهة".
05:35 GMT 06.02.2023
المالكي لسبوتنيك: الصراع في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الصراع في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا.
وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك: "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية... وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".
وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك: "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية... وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".
05:34 GMT 06.02.2023
أوكرانيا تطالب إسرائيل بإدانة العملية العسكرية الخاصة الروسية علنا
تطالب السلطات الأوكرانية، عشية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين إلى كييف، سلطات إسرائيل بإدانة علنية للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إزرايل"، نقلاً عن بوابة إخبارية "واللا" التي أشارت إلى مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين، تطالب أوكرانيا "إدانة علنية" للعملية العسكرية الخاصة الروسية و"الإعراب عن تأييد وحدة الأراضي الأوكرانية".
وبحسب ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إزرايل"، نقلاً عن بوابة إخبارية "واللا" التي أشارت إلى مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين، تطالب أوكرانيا "إدانة علنية" للعملية العسكرية الخاصة الروسية و"الإعراب عن تأييد وحدة الأراضي الأوكرانية".
05:33 GMT 06.02.2023
05:33 GMT 06.02.2023
قال الصحفي العسكري التشيكي توماس فلاه إن الدبابات التي وعد بها الغرب القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مشاكل لوجستية كبيرة، وقد لا تصل إلى وجهتها.
05:32 GMT 06.02.2023
05:32 GMT 06.02.2023
05:32 GMT 06.02.2023
اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، مجددا بأن الوضع في دونباس صعب للغاية.