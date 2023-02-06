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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073152779.html
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T05:33+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:33 GMT 06.02.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:36 GMT 06.02.2023
المالكي لسبوتنيك: الصراع في أوكرانيا قد يمتد لمناطق أخرى بسبب مواصلة إمداد كييف بالأسلحة
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الصراع في أوكرانيا قد يمتد إلى مناطق أخرى، بسبب استمرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إرسال أسلحة إلى كييف.

وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك: "أرى أن الناتو يقترب أكثر من التدخل في الصراع نظرا للطريقة التي يتصرفون بها عبر إرسال الأسلحة... أنا أعتقد أن مجال المواجهة لن يقتصر على الجزء الشرقي من أوكرانيا وقد تتوسع إلى أماكن أخرى بسبب هذا المستوى من المواجهة".

05:35 GMT 06.02.2023
المالكي لسبوتنيك: الصراع في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الصراع في أوكرانيا لن يمنع فلسطين من توسيع مجالات التعاون مع روسيا.

وقال المالكي في مقابلة مع سبوتنيك: "علاقتنا على مستوى جيد جدا، ولطالما كانت جيدة، ونريد دعم علاقات العمل الممتازة هذه. نحن فخورون بعلاقاتنا مع روسيا الاتحادية... وما يحدث في أوكرانيا لن يمنعنا من اللجوء إلى روسيا لطلب المساعدة، وتوسيع وتعزيز علاقاتنا الثنائية".
05:34 GMT 06.02.2023
أوكرانيا تطالب إسرائيل بإدانة العملية العسكرية الخاصة الروسية علنا
تطالب السلطات الأوكرانية، عشية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين إلى كييف، سلطات إسرائيل بإدانة علنية للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إزرايل"، نقلاً عن بوابة إخبارية "واللا" التي أشارت إلى مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين، تطالب أوكرانيا "إدانة علنية" للعملية العسكرية الخاصة الروسية و"الإعراب عن تأييد وحدة الأراضي الأوكرانية".
05:33 GMT 06.02.2023
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
إعلام: الدبابات الألمانية الموعودة لأوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة نادرة
05:26 GMT
05:33 GMT 06.02.2023
وسائل إعلام: شحنات الدبابات الغربية إلى أوكرانيا في خطر
قال الصحفي العسكري التشيكي توماس فلاه إن الدبابات التي وعد بها الغرب القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه مشاكل لوجستية كبيرة، وقد لا تصل إلى وجهتها.
05:32 GMT 06.02.2023
صياد الليل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
04:30 GMT
05:32 GMT 06.02.2023
وزير الخارجية: فلسطين تندد بـ "ازدواجية المعايير" الغربية بما في ذلك العقوبات على روسيا
05:32 GMT 06.02.2023
زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس
اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، مجددا بأن الوضع في دونباس صعب للغاية.
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