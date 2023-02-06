عربي
بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230206/دراسة-جديدة-الكشف-عن-المد-الخفي-في-الغلاف-المغناطيسي-للأرض-1073177077.html
دراسة جديدة: الكشف عن المد الخفي في الغلاف المغناطيسي للأرض
دراسة جديدة: الكشف عن المد الخفي في الغلاف المغناطيسي للأرض
اكتشف باحثون تقلبات في "محيط البلازما"، في الغلاف المغناطيسي للأرض، ناتجة عن نفس قوى المد والجزر التي يمارسها القمر على المحيطات. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:21+0000
2023-02-06T12:21+0000
العالم
مجتمع
الغلاف الجوي
القشرة الأرضية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104523/25/1045232592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0db3604c62b2a82b219aa48022a93e48.jpg
توصلت دراسة جديدة، بحسب مجلة "livescience"، إلى أن القمر يمارس قوة المد والجزر التي لم تكن معروفة من قبل، على "محيط البلازما"، للغلاف الجوي العلوي للأرض، مما يؤدي إلى تقلبات مماثلة لتقلبات المد والجزر في المحيطات.اعتمد الباحثون في نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "Nature Physics"، على بيانات جمعتها الأقمار الصناعية على مدار 40 عامًا، لتتبع التغييرات الدقيقة في شكل الغلاف البلازمي، وهوالمنطقة الداخلية للغلاف المغناطيسي للأرض، والتي تحمي كوكبنا من العواصف الشمسية وأنواع أخرى من الجسيمات العالية الطاقة.قام الباحثون بتحليل البيانات من أكثر من 50000 عبور للغلاف البلازماسي بواسطة أقمار صناعية تنتمي إلى 10 بعثات علمية.وذكرالباحثون في الدراسة أنه نظرًا لخصائص البلازما الباردة والكثيفة، يمكن لجاذبية القمر تشويه "محيط البلازما"، مما يتسبب في ارتفاع وانخفاض سطحه مثل المد والجزر في المحيط .وقال الباحثون: "نشك أن المد البلازمي الملحوظ قد يؤثر بشكل طفيف على توزيع جزيئات حزام الإشعاع النشط، والتي تشكل خطرًا معروفًا على البنية التحتية الفضائية، والأنشطة البشرية في الفضاء".وأضافوا: "إن فهم المد والجزر بشكل أفضل يمكن أن يساعد كثيرا في تحسين مجالات البحث والعمل في هذه المجالات".من المعروف بالفعل أن لدى القمر قوة التأثير على المد والجزر في محيطات الأرض، والقشرة الأرضية، والمجال المغناطيسي الأرضي القريب، والغاز داخل الغلاف الجوي السفلي، ولكن ومع ذلك، لم يختبر أحد إذا كان هناك تأثير المد والجزر على البلازما، قبل هذه الدراسة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/روسكوسموس-تعلن-تصحيح-مدار-محطة-الفضاء-الدولية-قبل-هبوط-سايوز-22-إم-إس-1073077207.html
https://sputnikarabic.ae/20230128/رائد-فضاء-إماراتي-يصعب-على-أي-دولة-استكشاف-الفضاء-دون-تعاون-دولي-1072802598.html
الغلاف الجوي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104523/25/1045232592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df6a7ee002c679cfcf6a5fb82c36f071.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الغلاف الجوي, القشرة الأرضية
العالم, الغلاف الجوي, القشرة الأرضية

دراسة جديدة: الكشف عن المد الخفي في الغلاف المغناطيسي للأرض

12:21 GMT 06.02.2023
© Photo / NASA صورة للمعان الغلاف الجوي للأرض، التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية أثناء مهمة خارج المركبة، 2018
 صورة للمعان الغلاف الجوي للأرض، التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية أثناء مهمة خارج المركبة، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Photo / NASA
تابعنا عبرTelegram
اكتشف باحثون تقلبات في "محيط البلازما"، في الغلاف المغناطيسي للأرض، ناتجة عن نفس قوى المد والجزر التي يمارسها القمر على المحيطات.
توصلت دراسة جديدة، بحسب مجلة "livescience"، إلى أن القمر يمارس قوة المد والجزر التي لم تكن معروفة من قبل، على "محيط البلازما"، للغلاف الجوي العلوي للأرض، مما يؤدي إلى تقلبات مماثلة لتقلبات المد والجزر في المحيطات.
اعتمد الباحثون في نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "Nature Physics"، على بيانات جمعتها الأقمار الصناعية على مدار 40 عامًا، لتتبع التغييرات الدقيقة في شكل الغلاف البلازمي، وهوالمنطقة الداخلية للغلاف المغناطيسي للأرض، والتي تحمي كوكبنا من العواصف الشمسية وأنواع أخرى من الجسيمات العالية الطاقة.
قام الباحثون بتحليل البيانات من أكثر من 50000 عبور للغلاف البلازماسي بواسطة أقمار صناعية تنتمي إلى 10 بعثات علمية.
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
مجتمع
"روسكوسموس" تعلن تصحيح مدار محطة الفضاء الدولية قبل هبوط "سايوز إم إس 22"
3 فبراير, 15:07 GMT
وذكرالباحثون في الدراسة أنه نظرًا لخصائص البلازما الباردة والكثيفة، يمكن لجاذبية القمر تشويه "محيط البلازما"، مما يتسبب في ارتفاع وانخفاض سطحه مثل المد والجزر في المحيط .
وقال الباحثون: "نشك أن المد البلازمي الملحوظ قد يؤثر بشكل طفيف على توزيع جزيئات حزام الإشعاع النشط، والتي تشكل خطرًا معروفًا على البنية التحتية الفضائية، والأنشطة البشرية في الفضاء".
وأضافوا: "إن فهم المد والجزر بشكل أفضل يمكن أن يساعد كثيرا في تحسين مجالات البحث والعمل في هذه المجالات".
رائدا فضاء روس كوسموس أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دققة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
مجتمع
رائد فضاء إماراتي: يصعب على أي دولة استكشاف الفضاء دون تعاون دولي
28 يناير, 07:42 GMT
من المعروف بالفعل أن لدى القمر قوة التأثير على المد والجزر في محيطات الأرض، والقشرة الأرضية، والمجال المغناطيسي الأرضي القريب، والغاز داخل الغلاف الجوي السفلي، ولكن ومع ذلك، لم يختبر أحد إذا كان هناك تأثير المد والجزر على البلازما، قبل هذه الدراسة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала