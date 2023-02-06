https://sputnikarabic.ae/20230206/دمشق-تناشد-المجتمع-الدولي-بتقديم-المساعدة-لسوريا-لمواجهة-آثار-الزلزال-المدمر-1073185352.html
دمشق تناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة لسوريا لمواجهة آثار الزلزال المدمر
دمشق تناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة لسوريا لمواجهة آثار الزلزال المدمر
ناشدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإغاثية لمساعدة سوريا، في مواجهة آثار... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T15:26+0000
2023-02-06T15:26+0000
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وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين إن "سوريا تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا، الـ430 حالة وفاة و1315 إصابة، مع ترجيحات بزيادة الأعداد مع استمرار عمليات الإنقاذ.وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.وفي سياق متصل، رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجاهزية في مسشفيات حلب وتشرين والبعث الجامعية وخاصة منظومة الإسعاف وأقسام العمليات بجميع أنواعها من أجل استقبال الجرحى والمصابين لتقديم العلاجات الطبية اللازمة بوجود الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، وتم التنسيق مع رؤساء الجامعات من أجل تأجيل الامتحانات المقررة ليوم الاثنين لموعد لاحق وفق المستجدات التي يقدّرها رئيس الجامعة.كما استنفرت ورشات الشركات العامة للكهرباء في المحافظات ووحدات العمليات التشغيلية لمؤازرة عمال شركات الكهرباء في حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وتزويدها بالمواد اللازمة لإصلاح أضرار الزلزال على الشبكة الكهربائية.كما وضعت وزارة النقل جميع المؤسسات في حالة استنفار وجاهزية وتلبية جميع المتطلبات اللوجستية لفرق الإغاثة والمساندة وعمليات المحافظة في إزالة الأضرارالناجمة عن الزلزال، وإيقاف النقل بالقطارات على كامل شبكة السكك الحديدية كإجراء احترازي.وباشرت الفرق الفنية في مؤسسات المواصلات الطرقية والخطوط الحديدية وإنشاء الخطوط بالكشف على شبكات الطرق والجسور والسكك الحديدية ووضع الشقق السكنية في سكن السكك الحديدية في حلب لخدمة المحافظة لإيواء المتضررين ومدها بالمستلزمات الضرورية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/لافروف-لوزير-الخارجية-التركي-مستعدون-للمساعدة-على-خلفية-الزلزال-الذي-ضرب-البلاد-1073182873.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
دمشق تناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة لسوريا لمواجهة آثار الزلزال المدمر
15:26 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 15:37 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
ناشدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة، ووكالاتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإغاثية لمساعدة سوريا، في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وقالت الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة
الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين إن "سوريا تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".
وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا، الـ430 حالة وفاة و1315 إصابة، مع ترجيحات بزيادة الأعداد مع استمرار عمليات الإنقاذ.
وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد
مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.
وفي سياق متصل، رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجاهزية في مسشفيات حلب وتشرين والبعث الجامعية وخاصة منظومة الإسعاف وأقسام العمليات بجميع أنواعها من أجل استقبال الجرحى والمصابين لتقديم العلاجات الطبية اللازمة بوجود الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، وتم التنسيق مع رؤساء الجامعات من أجل تأجيل الامتحانات المقررة ليوم الاثنين لموعد لاحق وفق المستجدات التي يقدّرها رئيس الجامعة.
كما استنفرت ورشات الشركات العامة للكهرباء في المحافظات ووحدات العمليات التشغيلية لمؤازرة عمال شركات الكهرباء في حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وتزويدها بالمواد اللازمة لإصلاح أضرار الزلزال على الشبكة الكهربائية.
كما وضعت وزارة النقل جميع المؤسسات في حالة استنفار وجاهزية وتلبية جميع المتطلبات اللوجستية لفرق الإغاثة والمساندة وعمليات المحافظة في إزالة الأضرارالناجمة عن الزلزال، وإيقاف النقل بالقطارات على كامل شبكة السكك الحديدية كإجراء احترازي.
وباشرت الفرق الفنية في مؤسسات المواصلات الطرقية والخطوط الحديدية وإنشاء الخطوط بالكشف على شبكات الطرق والجسور والسكك الحديدية ووضع الشقق السكنية في سكن السكك الحديدية في حلب لخدمة المحافظة لإيواء المتضررين ومدها بالمستلزمات الضرورية.