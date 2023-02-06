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https://sputnikarabic.ae/20230206/روسيا-رابع-دول-العالم-باحتياطي-الذهب-والعملات-الأجنبية-1073162261.html
روسيا رابع دول العالم باحتياطي الذهب والعملات الأجنبية
روسيا رابع دول العالم باحتياطي الذهب والعملات الأجنبية
تصدرت الصين للمرة السابعة عشر على التوالي قائمة الدول في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية بنهاية عام 2022. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:50+0000
2023-02-06T08:50+0000
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لبيانات "سبوتنيك" نقلا عن بيانات البنوك المركزية الوطنية، فقد بلغت احتياطيات الصين 3.31 تريليون دولار، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ1.27 تريليون دولار، وسويسرا في المرتبة الثالثة بـ 924 مليار دولار.وصعدت المملكة العربية السعودية للمركز السادس بمدخرات قيمتها 460 مليار دولار، واحتلت هونغ كونغ (424 مليار دولار) المركز السابع، وكوريا الجنوبية (424 مليار دولار) المركز الثامن، وحلت للبرازيل تاسعا (325 مليار دولار)، فيما حلت ألمانيا في المرتبة العاشرة (295 مليار دولار) .هذا وتم إجراء هذه الإحصائية بناء معلومات من البنوك المركزية الوطنية لمائة اقتصاد في العالم، والتي نشرت بيانات عام 2022 في بداية فبراير.
https://sputnikarabic.ae/20220408/لبنان-لدينا-ثاني-أكبر-احتياطي-من-الذهب-بين-الدول-العربية-286-طنا-1060990487.html
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اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, العالم
اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, العالم

روسيا رابع دول العالم باحتياطي الذهب والعملات الأجنبية

08:50 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin
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تصدرت الصين للمرة السابعة عشر على التوالي قائمة الدول في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية بنهاية عام 2022.
ووفقا لبيانات "سبوتنيك" نقلا عن بيانات البنوك المركزية الوطنية، فقد بلغت احتياطيات الصين 3.31 تريليون دولار، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ1.27 تريليون دولار، وسويسرا في المرتبة الثالثة بـ 924 مليار دولار.

وأنهت روسيا العام المنصرم في المرتبة الرابعة بأصول وصلت قيمتها لـ582 مليار دولار، واحتلت الهند المرتبة الخامسة باحتياطيات تبلغ 563 مليار دولار.

وصعدت المملكة العربية السعودية للمركز السادس بمدخرات قيمتها 460 مليار دولار، واحتلت هونغ كونغ (424 مليار دولار) المركز السابع، وكوريا الجنوبية (424 مليار دولار) المركز الثامن، وحلت للبرازيل تاسعا (325 مليار دولار)، فيما حلت ألمانيا في المرتبة العاشرة (295 مليار دولار) .
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8 أبريل 2022, 19:54 GMT
هذا وتم إجراء هذه الإحصائية بناء معلومات من البنوك المركزية الوطنية لمائة اقتصاد في العالم، والتي نشرت بيانات عام 2022 في بداية فبراير.
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