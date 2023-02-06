https://sputnikarabic.ae/20230206/ريابكوف-حول-حادثة-المنطاد-الصيني-الصين-تتبع-خطاً-مسؤولاً-1073156500.html
ريابكوف حول حادثة المنطاد الصيني: الصين تتبع خطاً مسؤولاً
ريابكوف حول حادثة المنطاد الصيني: الصين تتبع خطاً مسؤولاً
علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، على حادثة المنطاد الصيني، بأنه متأكد من أن الصين تتبع خطاً مسؤولاً لكن كيف ستتصرف الولايات المتحدة... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:06+0000
2023-02-06T07:06+0000
2023-02-06T07:06+0000
روسيا
العالم
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وقال ريابكوف للصحفيين: "إنني على يقين من أن زملائنا الصينيين يتبعون الخط الأكثر مسؤولية، وكما نراه في العديد من القضايا الأخرى، فإنهم دائمًا مستعدين للحوار وتبادل الآراء. كيف ستتصرف الولايات المتحدة هو سؤال مفتوح. سوف نرى".وذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت "منطاد الاستطلاع" الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.وكان البنتاغون أعلن، يوم الخميس، أنه يتعقب منطاد تجسس صيني يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.أدى الكشف العلني عن المنطاد إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين المقرر إجراؤها يوم غد الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
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روسيا, العالم
ريابكوف حول حادثة المنطاد الصيني: الصين تتبع خطاً مسؤولاً
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علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الإثنين، على حادثة المنطاد الصيني، بأنه متأكد من أن الصين تتبع خطاً مسؤولاً لكن كيف ستتصرف الولايات المتحدة في هذا الموقف هذا هو السؤال.
وقال ريابكوف للصحفيين: "إنني على يقين من أن زملائنا الصينيين يتبعون الخط الأكثر مسؤولية، وكما نراه في العديد من القضايا الأخرى، فإنهم دائمًا مستعدين للحوار وتبادل الآراء. كيف ستتصرف الولايات المتحدة هو سؤال مفتوح. سوف نرى".
وذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت "منطاد الاستطلاع" الصيني قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية.
وكان البنتاغون أعلن، يوم الخميس، أنه يتعقب منطاد تجسس صيني يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
أدى الكشف العلني عن المنطاد إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
إلى بكين المقرر إجراؤها يوم غد الأحد لإجراء محادثات تهدف إلى الحد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين.