https://sputnikarabic.ae/20230206/زلزال-تركيا-المدمر-خسائر-فادحة-في-الأرواح-والممتلكات-وانهيارات-في-الآثار-1073180686.html

زلزال تركيا المدمر... خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وانهيارات في الآثار

زلزال تركيا المدمر... خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وانهيارات في الآثار

لم تتوقف الخسائر التي تكبدتها تركيا، جراء الزلزال وتوابعه التي ضربت البلاد فجر اليوم الاثنين عند الأرواح والممتلكات، بل طالت قطاعات أخرى كالآثار. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T14:05+0000

2023-02-06T14:05+0000

2023-02-06T14:36+0000

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فقد استيقظت تركيا على وقع زلزال مدمر جنوبي البلاد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبته عشرات الهزات الارتدادية.وفي أحدث إحصائية للخسائر في الأرواح، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 1498 قتيلا و8533 مصابا.وقال سيزر خلال مؤتمر صحافي: "حتى الآن وقعت 105 هزات ارتدادية للزلزال وقد تلقينا 2824 بلاغًا بشأن منازل مدمرة. سوف يتم إيصال مساعدات إلى منطقة الزلزال عبر الجو والبحر. عدد المواطنين الذين فقدوا أرواحهم جراء الزلزال بلغ حتى الآن 1014".أردوغان: الزلزال أسوأ كارثة تمر بها البلاد منذ 90 عامابدوره أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الزلزال أسفر عن أكثر من 5 آلاف إصابة.وأشار إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة تمر بها البلاد منذ نحو 90 عاما، قائلا "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم الاثنين، يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939".وتابع أردوغان "الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره"، مشيرا إلى أنه "تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال".وعن الخسائر في الممتلكات، قال سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال تسبب في تهدم 2824 مبنى.الآثار التركية تضررت هي الأخرى جراء الزلزال، فقد تسبب الزلزال في انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.وذكرت صحيفة "ديلي صباح" أن الزلزال تسبب في تدمير بعض الحصون في الأجزاء الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية، لافتا إلى أن الحطام تناثر على الطريق.من ناحية أخرى، انهارت جزئيا القبة والجدار الشرقي لمسجد سيرفاني التاريخي، بجوار القلعة الذي قيل إنه بني في القرن السابع عشر.إغلاق المطارات والمدارسلم تتوقف آثار الزلزال عند هذا الحد بل تسببت في تعطل العديد من الخدمات في أنحاء البلاد.وقالت قناة "تي.آر.تي" التركية إن "السلطات قررت إغلاق مطار محافظة أضنة جنوبي تركيا حتى إشعار آخر".وقررت تركيا تعطيل الدراسة لمدة أسبوع في المناطق المتضررة من الزلزال، وإغلاق مطار هاتاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.

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https://sputnikarabic.ae/20230206/تركيا-لا-وجود-لخطر-حدوث-موجات-تسونامي-بفعل-الزلازل-1073180366.html

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أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, قلعة, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان