https://sputnikarabic.ae/20230206/زلزال-مدمر-بقوة-77-درجة-يضرب-تركيا-1073150079.html
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب تركيا شعر به سكان لبنان وسوريا والعراق ومصر
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب تركيا شعر به سكان لبنان وسوريا والعراق ومصر
ضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، في تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T01:38+0000
2023-02-06T01:38+0000
2023-02-06T02:37+0000
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وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان دمشق واللاذقية في سوريا شعروا بهزات قوية.وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مصر تعرضت لزلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب تركيا شعر به سكان لبنان وسوريا والعراق ومصر
01:38 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 02:37 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، في تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وبحسب هيئة
المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).
وقال مركز
رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.
وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان دمشق واللاذقية في سوريا شعروا بهزات قوية.
وقال موقع
"القاهرة 24" المصري إن مصر تعرضت لزلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.