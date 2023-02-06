https://sputnikarabic.ae/20230206/زيلينسكي-يعترف-بصعوبة-الوضع-في-دونباس-1073149577.html
زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس
زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس
اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، مجددا بأن الوضع في دونباس صعب للغاية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T00:20+0000
2023-02-06T00:20+0000
2023-02-06T00:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني
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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو، "الوضع في مقاطعة دونيتسك صعب جداً، اشتباكات عنيفة".نهاية الشهر المنصرم، أكد زيلينسكي أيضا على أن وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، "صعب للغاية".. مشيرا إلى أن "هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا".يأتي ذلك في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الأوكراني (فرخوفنا رادا)، لصالح استقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف على أن يحل رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف محله ريزنيكوف.وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قد أعلن في وقت سابق، أن الاشتباكات العنيفة في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية تجري على كل شارع وعلى كل بناء.وتقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني – باخموت) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقارير-البرلمان-الأوكراني-سيصوت-لصالح-استقالة-وزير-الدفاع-والكشف-عن-اسم-خلفه-1073149081.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني
زيلينسكي, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني
زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس
00:20 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 00:32 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، مجددا بأن الوضع في دونباس صعب للغاية.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو، "الوضع في مقاطعة دونيتسك صعب جداً، اشتباكات عنيفة
".
نهاية الشهر المنصرم، أكد زيلينسكي أيضا على أن وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، "صعب للغاية".. مشيرا إلى أن "هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا".
يأتي ذلك في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الأوكراني (فرخوفنا رادا)، لصالح استقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف على أن يحل رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف محله ريزنيكوف.
وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قد أعلن في وقت سابق، أن الاشتباكات العنيفة في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية تجري على كل شارع وعلى كل بناء.
وتقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني – باخموت) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.