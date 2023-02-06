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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/زيلينسكي-يعترف-بصعوبة-الوضع-في-دونباس-1073149577.html
زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس
زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس
اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، مجددا بأن الوضع في دونباس صعب للغاية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T00:20+0000
2023-02-06T00:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني
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موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو، "الوضع في مقاطعة دونيتسك صعب جداً، اشتباكات عنيفة".نهاية الشهر المنصرم، أكد زيلينسكي أيضا على أن وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، "صعب للغاية".. مشيرا إلى أن "هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا".يأتي ذلك في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الأوكراني (فرخوفنا رادا)، لصالح استقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف على أن يحل رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف محله ريزنيكوف.وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قد أعلن في وقت سابق، أن الاشتباكات العنيفة في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية تجري على كل شارع وعلى كل بناء.وتقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني – باخموت) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230205/تقارير-البرلمان-الأوكراني-سيصوت-لصالح-استقالة-وزير-الدفاع-والكشف-عن-اسم-خلفه-1073149081.html
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زيلينسكي, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني
زيلينسكي, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني

زيلينسكي يعترف بصعوبة الوضع في دونباس

00:20 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 00:32 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأحد، مجددا بأن الوضع في دونباس صعب للغاية.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو، "الوضع في مقاطعة دونيتسك صعب جداً، اشتباكات عنيفة".
نهاية الشهر المنصرم، أكد زيلينسكي أيضا على أن وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، "صعب للغاية".. مشيرا إلى أن "هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا".
يأتي ذلك في الوقت الذي صوت فيه البرلمان الأوكراني (فرخوفنا رادا)، لصالح استقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف على أن يحل رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف محله ريزنيكوف.
البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير: البرلمان الأوكراني يصوت لصالح استقالة وزير الدفاع والكشف عن اسم خلفه
أمس, 22:26 GMT
وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قد أعلن في وقت سابق، أن الاشتباكات العنيفة في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية تجري على كل شارع وعلى كل بناء.
وتقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني – باخموت) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:30 GMT
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