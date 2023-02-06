https://sputnikarabic.ae/20230206/صياد-الليل-يدمر-النقاط-المحصنة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1073151609.html
"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم المروحيات الهجومية من طراز مي-28 إن لتدمير معاقل ومدرعات المسلحين الأوكرانيين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:30+0000
2023-02-06T04:30+0000
2023-02-06T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أطلق الطيارون صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو خلال المهمات القتالية.تم تدمير مركز القيادة والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للمسلحين الأوكرانيين، نتيجة إطلاق الصواريخ، حسب قناة زفيزدا الروسية.يذكر أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
04:30 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم المروحيات الهجومية من طراز مي-28 إن لتدمير معاقل ومدرعات المسلحين الأوكرانيين.
أطلق الطيارون صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو
خلال المهمات القتالية.
تم تدمير مركز القيادة والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للمسلحين الأوكرانيين، نتيجة إطلاق الصواريخ، حسب قناة زفيزدا الروسية.
يذكر أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.