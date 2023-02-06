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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/صياد-الليل-يدمر-النقاط-المحصنة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1073151609.html
"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم المروحيات الهجومية من طراز مي-28 إن لتدمير معاقل ومدرعات المسلحين الأوكرانيين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:30+0000
2023-02-06T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أطلق الطيارون صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو خلال المهمات القتالية.تم تدمير مركز القيادة والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للمسلحين الأوكرانيين، نتيجة إطلاق الصواريخ، حسب قناة زفيزدا الروسية.يذكر أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"صياد الليل" يدمر النقاط المحصنة للقوات الأوكرانية... فيديو

04:30 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الانتقال إلى بنك الصورصياد الليل
صياد الليل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم المروحيات الهجومية من طراز مي-28 إن لتدمير معاقل ومدرعات المسلحين الأوكرانيين.
أطلق الطيارون صواريخ على النقاط المحصنة المكتشفة لوحدات العدو خلال المهمات القتالية.
تم تدمير مركز القيادة والدبابات والمركبات المدرعة الأخرى للمسلحين الأوكرانيين، نتيجة إطلاق الصواريخ، حسب قناة زفيزدا الروسية.
يذكر أنه في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يقوم طيران الجيش بمهام حراسة القوافل وتدمير المركبات المدرعة وإيصال القوات والبضائع العسكرية والدعم الجوي للوحدات.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT
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