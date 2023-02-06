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https://sputnikarabic.ae/20230206/عالم-توقع-حدوث-الزلزال-في-تركيا-وسوريا-قبل-وقوعه-بـ3-أيام-1073176151.html
عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام
عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام
تنبأ عالم زلازل هولندي بحدوث هزة أرضية قوية في تركيا، مؤكدًا أن الهزة ستصيب تركيا وسوريا والأردن ولبنان. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T11:37+0000
2023-02-06T11:37+0000
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و"غرّد" فرانك هوغربيتس، على صفحته الخاصة على تويتر، في 3 فبراير/شباط، محذرًا من وقوع هزة قوية في تلك المنطقة.وعادت تغريدته إلى الضوء، اليوم الاثنين 6 فبراير، بعد حدوث زلزال ضرب تركيا وتأثرت به سوريا، لتنال العديد من التعليقات التي تساءلت حول تمكنه من التنبؤ بوقوعه قبل حدوثه.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.في حين وصلت آخر حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 339 وفاة و1042 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس؛ وفقاً لبيان الصحة السورية.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, علوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, علوم

عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

11:37 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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تنبأ عالم زلازل هولندي بحدوث هزة أرضية قوية في تركيا، مؤكدًا أن الهزة ستصيب تركيا وسوريا والأردن ولبنان.
و"غرّد" فرانك هوغربيتس، على صفحته الخاصة على تويتر، في 3 فبراير/شباط، محذرًا من وقوع هزة قوية في تلك المنطقة.
وعادت تغريدته إلى الضوء، اليوم الاثنين 6 فبراير، بعد حدوث زلزال ضرب تركيا وتأثرت به سوريا، لتنال العديد من التعليقات التي تساءلت حول تمكنه من التنبؤ بوقوعه قبل حدوثه.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.

في حين وصلت آخر حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 339 وفاة و1042 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس؛ وفقاً لبيان الصحة السورية.
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