عربي
الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230206/عشرات-الجرحى-والمصابين-في-اللاذقية-جراء-الزلزال-1073156092.html
عشرات الجرحى والمصابين في اللاذقية جراء الزلزال... فيديو وصور
عشرات الجرحى والمصابين في اللاذقية جراء الزلزال... فيديو وصور
لا تزال عمليات إزالة الأنقاض في محافظة اللاذقية السورية مستمرة للبحث عن ناجين نتيجة انهيار عدد من المباني بسبب الزلزال الذي شهده شمال سوريا فجر اليوم الإثنين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:01+0000
2023-02-06T07:24+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073154565_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90409737fed9a7c5e75cf960a6f64c7f.jpg
وأكد مصدر مسؤول في محافظة اللاذقية لمراسل وكالة "سبوتنيك" وفاة عشرات المواطنين وإصابة آخرين، مشددا على جهوزية جميع القطاعات الخدمية للاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن الزلزال.وأشار المصدر إلى انهيار العديد من المباني السكنية في مناطق متفرقة من المحافظة، داعيا الأهالي في حال وجود تشققات في الأبنية السكنية الخاصة بهم، مراجعة الوحدات الإدارية لإجراء الكشف من لجان السلامة العامة، كما دعا المصدر الأشخاص القادرين على التبرع بالدم التوجه الى بنك الدم في اللاذقية أو المشافي العامة.ودعا المصدر المسؤول جميع الجهات والمتعهدين من القطاع الخاص إلى توجيه آلياتهم في نطاق تواجدها ووضعها تحت تصرف الوحدة الإدارية والوحدات الشرطية لمساعدة العائلات المتضررة.ولفت المصدر إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة طلب من المحافظات إرسال آليات لدعم جهود الإنقاذ في محافظتي اللاذقية وحلب، فيما أرسلت وزارة الصحة فريق طوارئ مؤلف من مسعفين وأطباء اختصاصيين وعيادات متنقلة مجهزة وسيارات إمداد من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 76 شخصا، وإصابة أكثر من 440 آخرين في أحدث إحصاء حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073154565_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_de56241055d108ed1ea11089ff2e2ba5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, фото
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, фото

عشرات الجرحى والمصابين في اللاذقية جراء الزلزال... فيديو وصور

07:01 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 07:24 GMT 06.02.2023)
تابعنا عبرTelegram
حصري
لا تزال عمليات إزالة الأنقاض في محافظة اللاذقية السورية مستمرة للبحث عن ناجين نتيجة انهيار عدد من المباني بسبب الزلزال الذي شهده شمال سوريا فجر اليوم الإثنين.
وأكد مصدر مسؤول في محافظة اللاذقية لمراسل وكالة "سبوتنيك" وفاة عشرات المواطنين وإصابة آخرين، مشددا على جهوزية جميع القطاعات الخدمية للاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن الزلزال.
وأشار المصدر إلى انهيار العديد من المباني السكنية في مناطق متفرقة من المحافظة، داعيا الأهالي في حال وجود تشققات في الأبنية السكنية الخاصة بهم، مراجعة الوحدات الإدارية لإجراء الكشف من لجان السلامة العامة، كما دعا المصدر الأشخاص القادرين على التبرع بالدم التوجه الى بنك الدم في اللاذقية أو المشافي العامة.
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
ودعا المصدر المسؤول جميع الجهات والمتعهدين من القطاع الخاص إلى توجيه آلياتهم في نطاق تواجدها ووضعها تحت تصرف الوحدة الإدارية والوحدات الشرطية لمساعدة العائلات المتضررة.
ولفت المصدر إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة طلب من المحافظات إرسال آليات لدعم جهود الإنقاذ في محافظتي اللاذقية وحلب، فيما أرسلت وزارة الصحة فريق طوارئ مؤلف من مسعفين وأطباء اختصاصيين وعيادات متنقلة مجهزة وسيارات إمداد من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.
وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 76 شخصا، وإصابة أكثر من 440 آخرين في أحدث إحصاء حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала