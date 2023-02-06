عشرات الجرحى والمصابين في اللاذقية جراء الزلزال... فيديو وصور
07:01 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 07:24 GMT 06.02.2023)
حصري
لا تزال عمليات إزالة الأنقاض في محافظة اللاذقية السورية مستمرة للبحث عن ناجين نتيجة انهيار عدد من المباني بسبب الزلزال الذي شهده شمال سوريا فجر اليوم الإثنين.
وأكد مصدر مسؤول في محافظة اللاذقية لمراسل وكالة "سبوتنيك" وفاة عشرات المواطنين وإصابة آخرين، مشددا على جهوزية جميع القطاعات الخدمية للاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن الزلزال.
وأشار المصدر إلى انهيار العديد من المباني السكنية في مناطق متفرقة من المحافظة، داعيا الأهالي في حال وجود تشققات في الأبنية السكنية الخاصة بهم، مراجعة الوحدات الإدارية لإجراء الكشف من لجان السلامة العامة، كما دعا المصدر الأشخاص القادرين على التبرع بالدم التوجه الى بنك الدم في اللاذقية أو المشافي العامة.
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
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© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
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© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
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© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
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© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
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© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
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© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
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© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
ودعا المصدر المسؤول جميع الجهات والمتعهدين من القطاع الخاص إلى توجيه آلياتهم في نطاق تواجدها ووضعها تحت تصرف الوحدة الإدارية والوحدات الشرطية لمساعدة العائلات المتضررة.
ولفت المصدر إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة طلب من المحافظات إرسال آليات لدعم جهود الإنقاذ في محافظتي اللاذقية وحلب، فيما أرسلت وزارة الصحة فريق طوارئ مؤلف من مسعفين وأطباء اختصاصيين وعيادات متنقلة مجهزة وسيارات إمداد من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.
وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 76 شخصا، وإصابة أكثر من 440 آخرين في أحدث إحصاء حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.