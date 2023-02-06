https://sputnikarabic.ae/20230206/عشرات-الجرحى-والمصابين-في-اللاذقية-جراء-الزلزال-1073156092.html

عشرات الجرحى والمصابين في اللاذقية جراء الزلزال... فيديو وصور

عشرات الجرحى والمصابين في اللاذقية جراء الزلزال... فيديو وصور

لا تزال عمليات إزالة الأنقاض في محافظة اللاذقية السورية مستمرة للبحث عن ناجين نتيجة انهيار عدد من المباني بسبب الزلزال الذي شهده شمال سوريا فجر اليوم الإثنين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T07:01+0000

2023-02-06T07:01+0000

2023-02-06T07:24+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073154565_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90409737fed9a7c5e75cf960a6f64c7f.jpg

وأكد مصدر مسؤول في محافظة اللاذقية لمراسل وكالة "سبوتنيك" وفاة عشرات المواطنين وإصابة آخرين، مشددا على جهوزية جميع القطاعات الخدمية للاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عن الزلزال.وأشار المصدر إلى انهيار العديد من المباني السكنية في مناطق متفرقة من المحافظة، داعيا الأهالي في حال وجود تشققات في الأبنية السكنية الخاصة بهم، مراجعة الوحدات الإدارية لإجراء الكشف من لجان السلامة العامة، كما دعا المصدر الأشخاص القادرين على التبرع بالدم التوجه الى بنك الدم في اللاذقية أو المشافي العامة.ودعا المصدر المسؤول جميع الجهات والمتعهدين من القطاع الخاص إلى توجيه آلياتهم في نطاق تواجدها ووضعها تحت تصرف الوحدة الإدارية والوحدات الشرطية لمساعدة العائلات المتضررة.ولفت المصدر إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة طلب من المحافظات إرسال آليات لدعم جهود الإنقاذ في محافظتي اللاذقية وحلب، فيما أرسلت وزارة الصحة فريق طوارئ مؤلف من مسعفين وأطباء اختصاصيين وعيادات متنقلة مجهزة وسيارات إمداد من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 76 شخصا، وإصابة أكثر من 440 آخرين في أحدث إحصاء حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, фото