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https://sputnikarabic.ae/20230206/غولدمان-ساكس-يتوقع-تجاوز-أسعار-النفط-عتبة-100-دولار-1073165335.html
"غولدمان ساكس" يتوقع تجاوز أسعار النفط عتبة 100 دولار
"غولدمان ساكس" يتوقع تجاوز أسعار النفط عتبة 100 دولار
توقع كبير محللي السلع في مجموعة "غولدمان ساكس" غروب الأمريكية، جيفري كاري، أن تتجاوز أسعار النفط عتبة الـ100 دولار في 2023. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T09:28+0000
2023-02-06T09:28+0000
اقتصاد
سوق النفط
العالم
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وأشار كاري إلى أنه مع انخفاض الصادرات الروسية نتيجة للعقوبات وانتعاش الطلب الصيني، قد ترتفع الأسعار لتتجاوز 100 دولار.مضيفا أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في قطاع النفط آخذة في النفاد، وقد تصبح هذه مشكلة خطيرة للسوق في عام 2024 .وقال كاري في مؤتمر صناعي في الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع "في الوقت الحالي، لا يزال العرض في سوق النفط أعلى من الطلب حيث لم يتعاف الاقتصاد الصيني بالكامل". وقال "هل سنواجه نقصا في الطاقة الفائضة؟ ربما بحلول عام 2024 سنبدأ في مواجهة مشاكل خطيرة مع هذا".ويعتقد كاري أن "أوبك +" سترفع قيود الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام وتبدأ في زيادة الإنتاج.هذا وبلغت تكلفة العقود الآجلة لنفط برنت لشهر أبريل في بورصة لندن للعقود الآجلة في لندن بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو يوم الإثنين 80.47 دولارًا للبرميل، وهو أعلى بمقدار 0.53 دولار (0.66٪) من سعر إغلاق الجلسة السابقة، ونتيجة الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنسبة 7.5٪.
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اقتصاد, سوق النفط, العالم
اقتصاد, سوق النفط, العالم

"غولدمان ساكس" يتوقع تجاوز أسعار النفط عتبة 100 دولار

09:28 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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توقع كبير محللي السلع في مجموعة "غولدمان ساكس" غروب الأمريكية، جيفري كاري، أن تتجاوز أسعار النفط عتبة الـ100 دولار في 2023.
وأشار كاري إلى أنه مع انخفاض الصادرات الروسية نتيجة للعقوبات وانتعاش الطلب الصيني، قد ترتفع الأسعار لتتجاوز 100 دولار.
مضيفا أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في قطاع النفط آخذة في النفاد، وقد تصبح هذه مشكلة خطيرة للسوق في عام 2024 .
وبحسب كاري فإنه بحلول مايو/أيار من هذا العام، فإن الطلب على النفط في العالم سيتجاوز ما يتم عرضه، مما سيؤدي لإجبار المنتجين على استخدام الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية غير المستخدمة حاليًا، بحسب ما نشرت "بلومبرغ".
وقال كاري في مؤتمر صناعي في الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع "في الوقت الحالي، لا يزال العرض في سوق النفط أعلى من الطلب حيث لم يتعاف الاقتصاد الصيني بالكامل". وقال "هل سنواجه نقصا في الطاقة الفائضة؟ ربما بحلول عام 2024 سنبدأ في مواجهة مشاكل خطيرة مع هذا".
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ويعتقد كاري أن "أوبك +" سترفع قيود الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام وتبدأ في زيادة الإنتاج.
هذا وبلغت تكلفة العقود الآجلة لنفط برنت لشهر أبريل في بورصة لندن للعقود الآجلة في لندن بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو يوم الإثنين 80.47 دولارًا للبرميل، وهو أعلى بمقدار 0.53 دولار (0.66٪) من سعر إغلاق الجلسة السابقة، ونتيجة الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنسبة 7.5٪.
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