https://sputnikarabic.ae/20230206/في-مقدمتها-فيسبوكعطل-مفاجئ-يصيب-مواقع-التواصل-الاجتماعي-بالعراق-1073156290.html
في مقدمتها "فيسبوك"...عطل مفاجئ يصيب مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق
في مقدمتها "فيسبوك"...عطل مفاجئ يصيب مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق
أصاب عطل مفاجئ عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الإثنين، وهو ما أدى لتوقف خدماتها هناك. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:01+0000
2023-02-06T07:01+0000
2023-02-06T07:01+0000
أخبار العراق اليوم
فيسبوك
أخبار تليغرام
عطل في واتسآب
خلل تقني
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وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، توقف مواقع التواصل الاجتماعي في العراق اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رئيس الهيئة علي المؤيد إن مواقع التواصل الاجتماعي توقفت خلال أيام الامتحانات التمهيدية.يأتي هذا مع إعلان وزارة التربية عن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل كافة اعتبارا من اليوم.وذكرت وسائل إعلام محلية أن خدمات موقع "فيسبوك" التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، وتطبيقات الواتساب والتليغرام، توقفت بشكل مفاجئ دون أن تعرف الأسباب.واشتكى مستخدمون عبر مواقع أخرى من توقف التطبيقات عن إرسال واستقبال الرسائل من وإلى الآخرين، على الرغم من استخدام أكثر من شبكة اتصال.
https://sputnikarabic.ae/20230121/واتسآب-يتيح-لمستخدميه-الدردشة-مع-أنفسهم-1072546293.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, فيسبوك, أخبار تليغرام, عطل في واتسآب, خلل تقني
أخبار العراق اليوم, فيسبوك, أخبار تليغرام, عطل في واتسآب, خلل تقني
في مقدمتها "فيسبوك"...عطل مفاجئ يصيب مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق
تابعنا عبر
أصاب عطل مفاجئ عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الإثنين، وهو ما أدى لتوقف خدماتها هناك.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، توقف مواقع التواصل الاجتماعي في العراق اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال رئيس الهيئة علي المؤيد إن مواقع التواصل الاجتماعي توقفت خلال أيام الامتحانات التمهيدية.
يأتي هذا مع إعلان وزارة التربية عن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين وللمراحل كافة اعتبارا من اليوم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن خدمات موقع
"فيسبوك" التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)، وتطبيقات الواتساب والتليغرام، توقفت بشكل مفاجئ دون أن تعرف الأسباب.
واشتكى مستخدمون عبر مواقع أخرى من توقف التطبيقات عن إرسال واستقبال الرسائل من وإلى الآخرين، على الرغم من استخدام أكثر من شبكة اتصال.