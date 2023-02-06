https://sputnikarabic.ae/20230206/قطر-ترسل-10-آلاف-منزل-متنقل-للمتضررين-من-زلزال-تركيا-وسوريا-1073197544.html

قطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

قطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر اليوم. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T21:39+0000

2023-02-06T21:39+0000

2023-02-06T22:01+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

قطر

أخبار قطر اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073173182_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_904eaeca68988a97b2567526188e1eeb.jpg

جاء ذلك في تدوينة نشره على صفحته الرسمية، على "تويتر" قال فيها إن دولة قطر تقف مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين وأنها تقدم الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب الدولتين.وعبر أمير قطر عن تعازيه لذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنه الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.

https://sputnikarabic.ae/20230206/زلزال-تركيا-المدمر-خسائر-فادحة-في-الأرواح-والممتلكات-وانهيارات-في-الآثار-1073180686.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم