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https://sputnikarabic.ae/20230206/قطر-ترسل-10-آلاف-منزل-متنقل-للمتضررين-من-زلزال-تركيا-وسوريا-1073197544.html
قطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا
قطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا
قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر اليوم. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T21:39+0000
2023-02-06T22:01+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشره على صفحته الرسمية، على "تويتر" قال فيها إن دولة قطر تقف مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين وأنها تقدم الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب الدولتين.وعبر أمير قطر عن تعازيه لذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنه الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230206/زلزال-تركيا-المدمر-خسائر-فادحة-في-الأرواح-والممتلكات-وانهيارات-في-الآثار-1073180686.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم

قطر ترسل 10 آلاف منزل متنقل للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

21:39 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 22:01 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Ali Hashemإزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر اليوم.
جاء ذلك في تدوينة نشره على صفحته الرسمية، على "تويتر" قال فيها إن دولة قطر تقف مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين وأنها تقدم الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب الدولتين.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
زلزال تركيا المدمر... خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وانهيارات في الآثار
14:05 GMT
وعبر أمير قطر عن تعازيه لذوي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنه الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.
وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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