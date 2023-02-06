https://sputnikarabic.ae/20230206/كردستان-العراق-يوقف-تصدير-النفط-إلى-تركيا-بعد-الزلزال-المدمر-1073176930.html

كردستان العراق يوقف تصدير النفط إلى تركيا بعد الزلزال المدمر

كردستان العراق يوقف تصدير النفط إلى تركيا بعد الزلزال المدمر

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، وقف تصدير النفط إلى تركيا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الجارة فجر اليوم وتسبب في مصرع حوالي ألف شخص... 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T12:14+0000

2023-02-06T12:14+0000

2023-02-06T12:14+0000

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بغداد - سبوتنيك. وأفادت وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، في بيان، بإيقاف تصدير النفط إلى تركيا "بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وللتأكد أكثر من سلامة عملية تصدير النفط تقرر إيقاف عملية تصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان - تركيا".وأضاف البيان أنه "سيتم استئناف عملية التصدير بعد صدور تقارير الكشف التي تصدرها الجهات المعنية".وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مصرع 912 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الزلزال الذي ضرب 10 ولايات جنوبية، مشيرا إلى أنه أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم الاثنين، يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939"، مضيفا "العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، وانهيار 2818 مبنى".وتابع أردوغان "الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره"، لافتا إلى أنه "تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال".وأوضح أن "45 دولة عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا"، مشددا أنه "وفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر".وتسبب الزلزال أيضا في تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات جنوبي تركيا بجانب وقف عمل مصفاة جيهان النفطية بشكل مؤقت.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20230206/محافظ-حلب-لـ-سبوتنيك-36-بناء-دمرها-الزلزال-بالكامل-كحصيلة-أولية-ونعمل-لتأمين-سكن-مؤقت-للمتضررين-1073173855.html

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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم