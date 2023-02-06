https://sputnikarabic.ae/20230206/كوساتشيف-30-مختبرا-بيولوجيا-أمريكيا-لا-تزال-على-أراضي-أوكرانيا-1073165598.html
كوساتشيف: 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا لا تزال على أراضي أوكرانيا
كوساتشيف: 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا لا تزال على أراضي أوكرانيا
قال نائب رئيس مجلس الفيدرالية، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، كونستانتين كوساتشيف: "حاليًا، لا... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T09:43+0000
2023-02-06T09:43+0000
2023-02-06T09:43+0000
روسيا
العالم
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وصرح كوساتشيف أن ما لا يقل عن ثلاثين من المختبرات البيولوجية الأمريكية لا تزال على أراضي أوكرانيا، على الرغم من أنه من الواضح أنهم أوقفوا أنشطتهم في تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة روسيا الاتحادية.وأكد كوساتشيف أنه من بين إجمالي 300 مختبر بيولوجي أمريكي تقع خارج الولايات المتحدة، فإن القسم الأكبر منها (ما لايقل عن 50 مختبرا)، تقع على طول الحدود الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/صحفية-أمريكية-تطرح-سؤالاً-غير-مريح-لسلطات-بلادها-عن-المختبرات-البيولوجية-1072014648.html
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روسيا, العالم
كوساتشيف: 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا لا تزال على أراضي أوكرانيا
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قال نائب رئيس مجلس الفيدرالية، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، كونستانتين كوساتشيف: "حاليًا، لا يزال هناك ما لا يقل عن ثلاثين مختبرًا بيولوجيًا أمريكيًا على أراضي أوكرانيا، من بين 300 مختبر بيولوجي أمريكي، ويوجد 50 منها على طول حدود روسيا الاتحادية".
وصرح كوساتشيف أن ما لا يقل عن ثلاثين من المختبرات البيولوجية الأمريكية لا تزال على أراضي أوكرانيا، على الرغم من أنه من الواضح أنهم أوقفوا أنشطتهم في تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة روسيا الاتحادية.
وأكد كوساتشيف أنه من بين إجمالي 300 مختبر بيولوجي أمريكي تقع خارج الولايات المتحدة، فإن القسم الأكبر منها (ما لايقل عن 50 مختبرا)، تقع على طول الحدود الروسية.