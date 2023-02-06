https://sputnikarabic.ae/20230206/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-العراقي-فيديو--1073162782.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في بغداد. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:51+0000
2023-02-06T08:51+0000
2023-02-06T08:51+0000
روسيا
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روسيا
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في بغداد.