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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230206/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-العراقي-فيديو--1073162782.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في بغداد. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو

08:51 GMT 06.02.2023
© Photo / Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Photo / Press service of the Russian Foreign Ministry
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في بغداد.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
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