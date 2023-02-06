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https://sputnikarabic.ae/20230206/لافروف-يعلن-عن-الاستعدادات-للقاء-بين-بوتين-ورئيس-الوزراء-العراقي-1073177489.html
لافروف يعلن عن الاستعدادات للقاء بين بوتين ورئيس الوزراء العراقي
لافروف يعلن عن الاستعدادات للقاء بين بوتين ورئيس الوزراء العراقي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:22+0000
2023-02-06T12:22+0000
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وقال لافروف في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لبغداد: "نحن سعداء للغاية لوجودنا هنا مرة أخرى. بادئ ذي بدء، أود أن أنقل تحيات الرئيس بوتين الحارة. يتذكر محادثتك في نهاية العام ويأمل بناءً على نتائج محادثات اليوم أن نحضر للقائكما".وفي وقت سابق، أجرى لافروف محادثات مع الرئيس عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية فؤاد حسين. ومن العراق يتوجه الوزير الروسي في زيارات لمالي وموريتانيا والسودان.وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عبر الهاتف مع رئيس وزراء السوداني وهنأه على توليه منصبه. وناقش الطرفان بعد ذلك الأوضاع في شمال العراق في ضوء الهجمات التركية والإيرانية، بالإضافة إلى قضايا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

لافروف يعلن عن الاستعدادات للقاء بين بوتين ورئيس الوزراء العراقي

12:22 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.
وقال لافروف في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لبغداد: "نحن سعداء للغاية لوجودنا هنا مرة أخرى. بادئ ذي بدء، أود أن أنقل تحيات الرئيس بوتين الحارة. يتذكر محادثتك في نهاية العام ويأمل بناءً على نتائج محادثات اليوم أن نحضر للقائكما".
وفي وقت سابق، أجرى لافروف محادثات مع الرئيس عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية فؤاد حسين. ومن العراق يتوجه الوزير الروسي في زيارات لمالي وموريتانيا والسودان.
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عبر الهاتف مع رئيس وزراء السوداني وهنأه على توليه منصبه. وناقش الطرفان بعد ذلك الأوضاع في شمال العراق في ضوء الهجمات التركية والإيرانية، بالإضافة إلى قضايا توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
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