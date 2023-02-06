https://sputnikarabic.ae/20230206/لحظة-انتشال-طفلة-على-قيد-الحياة-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا--1073161545.html
لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا
لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا أن رجال الإنقاذ نجحوا بانتشال طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل مدمر في ديار بكر في تركيا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:47+0000
2023-02-06T08:47+0000
2023-02-06T09:00+0000
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وكانت قد قضت الطفلة أكثر من سبع ساعات تحت أنقاض منزل في منطقة باجيلار غربي المدينة.وقع، صباح اليوم، زلزال بقوة 7.4 درجة، في الساعة 04.17 صباحا، في محافظة كهرمان ماراش في تركيا، وأدى إلى دمار في عدد من المدن في سبع مقاطعات على الأقل، وصرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في وقت سابق، أن الزلزال الذي ضرب تركيا أسفر عن مقتل 284 شخصًا وإصابة قرابة 2500 آخرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
العالم, أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في تركيا
08:47 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في تركيا أن رجال الإنقاذ نجحوا بانتشال طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل مدمر في ديار بكر في تركيا.
وكانت قد قضت الطفلة أكثر من سبع ساعات تحت أنقاض منزل في منطقة باجيلار غربي المدينة.
وقع، صباح اليوم، زلزال بقوة 7.4 درجة، في الساعة 04.17 صباحا، في محافظة كهرمان ماراش في تركيا، وأدى إلى دمار في عدد من المدن في سبع مقاطعات على الأقل، وصرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في وقت سابق، أن الزلزال الذي ضرب تركيا أسفر عن مقتل 284 شخصًا وإصابة قرابة 2500 آخرين.