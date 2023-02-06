https://sputnikarabic.ae/20230206/ما-هي-موجات-تسونامي-وما-علاقتها-بالزلازل-1073194672.html
ما هي موجات تسونامي وما علاقتها بالزلازل؟
ما هي موجات تسونامي وما علاقتها بالزلازل؟
كشف رئيس مرصد الزلازل في تركيا، غسان سويدان، أن بلاده حذرت 14 دولة من موجات تسونامي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا فجر اليوم الاثنين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T19:30+0000
2023-02-06T19:30+0000
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ما هي موجات تسونامي وما علاقتها بالزلازل؟
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كشف رئيس مرصد الزلازل في تركيا، غسان سويدان، أن بلاده حذرت 14 دولة من موجات تسونامي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا فجر اليوم الاثنين.