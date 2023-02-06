https://sputnikarabic.ae/20230206/مراسل-سبوتنيك-هزة-أرضية-ارتدادية-قوية-جديدة-شعر-بها-سكان-معظم-المحافظات-وسط-وشمالي-سوريا-1073169259.html
مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية ارتدادية قوية جديدة شعر بها سكان معظم المحافظات وسط وشمالي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية ارتدادية قوية جديدة شعر بها سكان معظم المحافظات وسط وشمالي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا برصد هزة أرضية ارتدادية قوية جديدة شعر بها سكان معظم المحافظات وسط وشمالي سوريا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T10:42+0000
2023-02-06T10:42+0000
2023-02-06T11:22+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وبدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان بأن المواطنينه شعروا بهزة أرضية ارتدادية في مناطق عدة في لبنان، من دون تسجيل إصابات.وأكد معاون وزير الصحة السوري الدكتور أحمد ضميرية لـ "سبوتنيك" ارتفاع عدد الوفيات في المحافظات السورية جراء الزلزال الأخير إلى 339 وفاة.وقال ضميرية اليوم الإثنين إن "أعداد الإصابات ناهزت الـ 1042 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة".وبين معاون وزير الصحة أنه "قد تم وضع كافة الإمكانيات والكوادر والطواقم والتجهيزات الطبية تحت تصرف المحافظات المتضررة".على الرغم من العقوبات أحادية الجانب الجائرة على سوريا وما كرسته من تراجع كبير في الإمكانات اللوجستية والإسعافية، إلا أننا نعمل بأقصى ما نستطيع وبكل ما نملك من إمكانات.. اليوم نحن في وضع استنفار كامل.وكشف انقشاع ظلام الليل في سوريا عن كارثة حقيقية، صباح اليوم الاثنين، حيث لم يشهد المواطنون السوريون سابقا زلزالا بهذه الشدة منذ 28 عاما، أو على الأقل خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا التي بدأت عملية الرصد عام 1995.وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.
https://sputnikarabic.ae/20230206/انقشاع-الظلام-يكشف-عن-كارثة-تحت-أنقاض-زلزال-سوريا-واستنفار-كامل-للحكومة-صور-وفيديو--1073167881.html
https://sputnikarabic.ae/20230206/نائب-محافظ-اللاذقية-لـ-سبوتنيك-تهدم-57-بناء-جراء-الزلزال-في-المحافظة-وريفها-1073168429.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": هزة أرضية ارتدادية قوية جديدة شعر بها سكان معظم المحافظات وسط وشمالي سوريا
10:42 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 11:22 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا برصد هزة أرضية ارتدادية قوية جديدة شعر بها سكان معظم المحافظات وسط وشمالي سوريا.
وبدوره، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان بأن المواطنينه شعروا بهزة أرضية ارتدادية في مناطق عدة في لبنان، من دون تسجيل إصابات.
وأكد معاون وزير الصحة السوري الدكتور أحمد ضميرية لـ "سبوتنيك" ارتفاع عدد الوفيات في المحافظات السورية جراء الزلزال الأخير إلى 339 وفاة.
وقال ضميرية اليوم الإثنين إن "أعداد الإصابات ناهزت الـ 1042 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة".
وبين معاون وزير الصحة أنه "قد تم وضع كافة الإمكانيات والكوادر والطواقم والتجهيزات الطبية تحت تصرف المحافظات المتضررة".
على الرغم من العقوبات أحادية الجانب الجائرة على سوريا وما كرسته من تراجع كبير في الإمكانات اللوجستية والإسعافية، إلا أننا نعمل بأقصى ما نستطيع وبكل ما نملك من إمكانات.. اليوم نحن في وضع استنفار كامل.
وكشف انقشاع ظلام الليل في سوريا عن كارثة حقيقية، صباح اليوم الاثنين، حيث لم يشهد المواطنون السوريون سابقا زلزالا بهذه الشدة منذ 28 عاما، أو على الأقل خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي
في سوريا التي بدأت عملية الرصد عام 1995.
وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.