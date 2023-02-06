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مسؤولون إسرائيليون: مقتل 5 فلسطينيين جراء غارة على مخيم للاجئين في الضفة الغربية
مسؤولون إسرائيليون: مقتل 5 فلسطينيين جراء غارة على مخيم للاجئين في الضفة الغربية
أعلن مسؤولون أمنيون في إسرائيل، اليوم الاثنين، مقتل 5 فلسطينيين في غارة للقوات الإسرائيلية على مخيم للاجئين في الضفة الغربية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:50+0000
2023-02-06T08:50+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية في مخيم عقبة جبر للاجئين لإلقاء القبض على مشتبه بهم وراء هجوم بإطلاق نار فاشل، الشهر الماضي، على مطعم في الضفة الغربية، حيث يزعم أن الهجوم أحبط بعطل في السلاح.وذكر الجيش أن المهاجمين فروا من الموقع، مضيفًا أنهم أعضاء في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ولها أعضاء في الضفة الغربية أيضا، بحسب "أسوشيتدبرس".وقال الجيش إنهم يبحثون، اليوم الاثنين، عن الخلية المسلحة التي تقف وراء إطلاق النار وقيل اختبأوا في منزل في مخيم اللاجئين.وأثناء عملية البحث، اندلعت معركة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن 5 أشخاص من بينهم ناشطان في حركة حماس قتلوا في المواجهات.لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية على الفور نبأ القتلى، قائلةً إن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم في حالة حرجة.
https://sputnikarabic.ae/20230206/وزير-الخارجية-فلسطين-تندد-بـ-ازدواجية-المعايير-الغربية-بما-في-ذلك-العقوبات-على-روسيا-1073149755.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

مسؤولون إسرائيليون: مقتل 5 فلسطينيين جراء غارة على مخيم للاجئين في الضفة الغربية

08:50 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن مسؤولون أمنيون في إسرائيل، اليوم الاثنين، مقتل 5 فلسطينيين في غارة للقوات الإسرائيلية على مخيم للاجئين في الضفة الغربية.
قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية في مخيم عقبة جبر للاجئين لإلقاء القبض على مشتبه بهم وراء هجوم بإطلاق نار فاشل، الشهر الماضي، على مطعم في الضفة الغربية، حيث يزعم أن الهجوم أحبط بعطل في السلاح.
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00:27 GMT
وذكر الجيش أن المهاجمين فروا من الموقع، مضيفًا أنهم أعضاء في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ولها أعضاء في الضفة الغربية أيضا، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقال الجيش إنهم يبحثون، اليوم الاثنين، عن الخلية المسلحة التي تقف وراء إطلاق النار وقيل اختبأوا في منزل في مخيم اللاجئين.
وأثناء عملية البحث، اندلعت معركة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن 5 أشخاص من بينهم ناشطان في حركة حماس قتلوا في المواجهات.
لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية على الفور نبأ القتلى، قائلةً إن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم في حالة حرجة.
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