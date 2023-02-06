https://sputnikarabic.ae/20230206/مسؤولون-إسرائيليون-مقتل-5-فلسطينيين-جراء-غارة-على-مخيم-للاجئين-في-الضفة-الغربية-1073162482.html

مسؤولون إسرائيليون: مقتل 5 فلسطينيين جراء غارة على مخيم للاجئين في الضفة الغربية

مسؤولون إسرائيليون: مقتل 5 فلسطينيين جراء غارة على مخيم للاجئين في الضفة الغربية

أعلن مسؤولون أمنيون في إسرائيل، اليوم الاثنين، مقتل 5 فلسطينيين في غارة للقوات الإسرائيلية على مخيم للاجئين في الضفة الغربية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T08:50+0000

2023-02-06T08:50+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية في مخيم عقبة جبر للاجئين لإلقاء القبض على مشتبه بهم وراء هجوم بإطلاق نار فاشل، الشهر الماضي، على مطعم في الضفة الغربية، حيث يزعم أن الهجوم أحبط بعطل في السلاح.وذكر الجيش أن المهاجمين فروا من الموقع، مضيفًا أنهم أعضاء في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة ولها أعضاء في الضفة الغربية أيضا، بحسب "أسوشيتدبرس".وقال الجيش إنهم يبحثون، اليوم الاثنين، عن الخلية المسلحة التي تقف وراء إطلاق النار وقيل اختبأوا في منزل في مخيم اللاجئين.وأثناء عملية البحث، اندلعت معركة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية. وذكر مسؤولون إسرائيليون أن 5 أشخاص من بينهم ناشطان في حركة حماس قتلوا في المواجهات.لم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية على الفور نبأ القتلى، قائلةً إن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم في حالة حرجة.

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