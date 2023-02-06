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https://sputnikarabic.ae/20230206/مسؤول-سوري-يكشف-لـ-سبوتنيك-عن-تصدع-في-قلعة-حلب-جراء-الزلزال-1073157985.html
مسؤول سوري يكشف لـ "سبوتنيك" عن تصدع في قلعة حلب جراء الزلزال
مسؤول سوري يكشف لـ "سبوتنيك" عن تصدع في قلعة حلب جراء الزلزال
كشف معاون مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، همام سعد، لـ "سبوتنيك"، عن حدوث تصدع داخل قلعة حلب التاريخية؛ وذلك جراء الزلزال، الذي ضرب عدد من المحافظات شمالي... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T07:57+0000
2023-02-06T08:05+0000
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أخبار سوريا اليوم
قلعة حلب
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دمشق - سبوتنيك. وقال سعد، في تصريح خصّ به الوكالة: "وردتنا أخبار عن تصدع داخل قلعة حلب. أرسلنا فريقا متخصصا للكشف على الموقع، وتقييم الأضرار".وأضاف المسؤول السوري: "التقرير النهائي للأضرار، التي لحقت بالقلعة، يحتاج إلى بعض الوقت".وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن مقتل 237 شخصا، وإصابة 639 آخرين، في حصيلة جديدة للزلزال، الذي ضرب تركيا وشمال غربي سوريا، فجرا.وقالت الصحة السورية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "هذه الحصيلة موزعة على محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس.تم إرسال فريق طوارئ من مسعفين وأطباء اختصاصيين، وعيادات متنقلة مجهزة، وسيارات إمداد أدوية ومستلزمات إسعافية وجراحية، من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.إلى ذلك، ترأس الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعاً طارئًا لمجلس الوزراء، صباح اليوم، لبحث تداعيات الزلزال، الذي ضرب سوريا فجرا، بقوة بلغت 7.7 درجة؛ متسبباً بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات، وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.ونشرت الرئاسة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مجريات الاجتماع؛ حيث قالت، إنه "تم تقييم الوضع الأولي الراهن عقب الزلزال الكبير، وتحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً، والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب وحماة واللاذقية".وأضافت الرئاسة السورية: "بناء على الواقع الراهن، تم وضع خطة تحرك طارئة، على المستوى الوطني، تقودها غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة؛ بالإضافة إلى فرق ميدانية على الأرض".وأشارت الرئاسة السورية إلى أن غرفة العمليات المركزية في دمشق، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، والوزراء المعنيون.
https://sputnikarabic.ae/20230206/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-111-قتيلا-ونحو-520-مصابا-1073152994.html
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هزة أرضبة, أخبار سوريا اليوم, قلعة حلب
هزة أرضبة, أخبار سوريا اليوم, قلعة حلب

مسؤول سوري يكشف لـ "سبوتنيك" عن تصدع في قلعة حلب جراء الزلزال

07:57 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 08:05 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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كشف معاون مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، همام سعد، لـ "سبوتنيك"، عن حدوث تصدع داخل قلعة حلب التاريخية؛ وذلك جراء الزلزال، الذي ضرب عدد من المحافظات شمالي وشمال غربي البلاد، فجر اليوم الاثنين.
دمشق - سبوتنيك. وقال سعد، في تصريح خصّ به الوكالة: "وردتنا أخبار عن تصدع داخل قلعة حلب. أرسلنا فريقا متخصصا للكشف على الموقع، وتقييم الأضرار".
ضحايا زلزال تركيا المدمر في ريف إدلب في سوريا، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 111 قتيلا ونحو 520 مصابا
05:34 GMT
وأضاف المسؤول السوري: "التقرير النهائي للأضرار، التي لحقت بالقلعة، يحتاج إلى بعض الوقت".
وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن مقتل 237 شخصا، وإصابة 639 آخرين، في حصيلة جديدة للزلزال، الذي ضرب تركيا وشمال غربي سوريا، فجرا.
وقالت الصحة السورية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "هذه الحصيلة موزعة على محافظات حلب واللاذقية وحماه وطرطوس.
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
© Sputnik . Ali Hashemزلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
1/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
2/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
3/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
4/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
5/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
6/6
© Sputnik . Ali Hashem
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا
تم إرسال فريق طوارئ من مسعفين وأطباء اختصاصيين، وعيادات متنقلة مجهزة، وسيارات إمداد أدوية ومستلزمات إسعافية وجراحية، من الإدارة المركزية في دمشق ومحافظات حمص وطرطوس إلى حلب واللاذقية.
إلى ذلك، ترأس الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعاً طارئًا لمجلس الوزراء، صباح اليوم، لبحث تداعيات الزلزال، الذي ضرب سوريا فجرا، بقوة بلغت 7.7 درجة؛ متسبباً بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات، وانهيار وتصدع العشرات من الأبنية السكنية.
ونشرت الرئاسة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي مجريات الاجتماع؛ حيث قالت، إنه "تم تقييم الوضع الأولي الراهن عقب الزلزال الكبير، وتحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً، والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب وحماة واللاذقية".
وأضافت الرئاسة السورية: "بناء على الواقع الراهن، تم وضع خطة تحرك طارئة، على المستوى الوطني، تقودها غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة؛ بالإضافة إلى فرق ميدانية على الأرض".
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن غرفة العمليات المركزية في دمشق، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، والوزراء المعنيون.
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