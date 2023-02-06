https://sputnikarabic.ae/20230206/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يعلن-عن-الخسائر-البشرية-للجيش-الأوكراني-1073177690.html
مستشار سابق في البنتاغون يعلن عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني
مستشار سابق في البنتاغون يعلن عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني
كشف المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بدء العملية الروسية الخاصة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:27+0000
2023-02-06T12:27+0000
2023-02-06T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وتحدث المستشار السابق في مقابلة نشرت على "يوتيوب"، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أخبر خلال زيارة للولايات المتحدة، القادة العسكريين الأمريكيين سرا عن عدد الأشخاص الذين فقدتهم أوكرانيا منذ بداية العملية.في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بسبب الافتقار إلى موارد التعبئة، يتعين على كييف اتخاذ تدابير طارئة وتجنيد المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا والأشخاص العاجزين في الجيش. في الوقت نفسه أعرب الضابط عن تقديره الكبير لتدريب أفراد الجيش الروسي والنهج المسؤول في أداء المهام القتالية.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
مستشار سابق في البنتاغون يعلن عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني
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كشف المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بدء العملية الروسية الخاصة.
وتحدث المستشار السابق في مقابلة نشرت
على "يوتيوب"، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أخبر خلال زيارة للولايات المتحدة، القادة العسكريين الأمريكيين سرا عن عدد الأشخاص الذين فقدتهم أوكرانيا منذ بداية العملية.
وقال ماكغريغور: "عندما كان الجنرال زالوجني في الولايات المتحدة، التقى بوزير الدفاع لويد أوستن والجنرال ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة. ووفقا للمصادر، أخبرهم سرا أن أوكرانيا فقدت 257 ألف شخص منذ بداية العملية".
في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بسبب الافتقار إلى موارد التعبئة، يتعين على كييف اتخاذ تدابير طارئة وتجنيد المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا والأشخاص العاجزين في الجيش. في الوقت نفسه أعرب الضابط عن تقديره الكبير لتدريب أفراد الجيش الروسي والنهج المسؤول في أداء المهام القتالية.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.