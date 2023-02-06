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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يعلن-عن-الخسائر-البشرية-للجيش-الأوكراني-1073177690.html
مستشار سابق في البنتاغون يعلن عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني
مستشار سابق في البنتاغون يعلن عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني
كشف المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بدء العملية الروسية الخاصة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:27+0000
2023-02-06T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وتحدث المستشار السابق في مقابلة نشرت على "يوتيوب"، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أخبر خلال زيارة للولايات المتحدة، القادة العسكريين الأمريكيين سرا عن عدد الأشخاص الذين فقدتهم أوكرانيا منذ بداية العملية.في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بسبب الافتقار إلى موارد التعبئة، يتعين على كييف اتخاذ تدابير طارئة وتجنيد المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا والأشخاص العاجزين في الجيش. في الوقت نفسه أعرب الضابط عن تقديره الكبير لتدريب أفراد الجيش الروسي والنهج المسؤول في أداء المهام القتالية.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

مستشار سابق في البنتاغون يعلن عن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني

12:27 GMT 06.02.2023
© Sputnik . أندريه ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . أندريه ستينين
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كشف المستشار السابق في البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ بدء العملية الروسية الخاصة.
وتحدث المستشار السابق في مقابلة نشرت على "يوتيوب"، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أخبر خلال زيارة للولايات المتحدة، القادة العسكريين الأمريكيين سرا عن عدد الأشخاص الذين فقدتهم أوكرانيا منذ بداية العملية.
وقال ماكغريغور: "عندما كان الجنرال زالوجني في الولايات المتحدة، التقى بوزير الدفاع لويد أوستن والجنرال ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة. ووفقا للمصادر، أخبرهم سرا أن أوكرانيا فقدت 257 ألف شخص منذ بداية العملية".
في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه بسبب الافتقار إلى موارد التعبئة، يتعين على كييف اتخاذ تدابير طارئة وتجنيد المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا والأشخاص العاجزين في الجيش. في الوقت نفسه أعرب الضابط عن تقديره الكبير لتدريب أفراد الجيش الروسي والنهج المسؤول في أداء المهام القتالية.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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