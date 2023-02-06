عربي
بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مشكلة-في-دبابات-أوكرانيا-تؤدي-دورا-مهما-لصالح-روسيا-1073179604.html
مشكلة في دبابات أوكرانيا تؤدي دورا مهما لصالح روسيا
مشكلة في دبابات أوكرانيا تؤدي دورا مهما لصالح روسيا
ذكرت النسخة الأمريكية من مجلة "نيوزويك"، أن وزن الدبابات التي تزود بها دول الناتو أوكرانيا، قد يصبح عقبة أمام استخدامها الناجح في ساحة المعركة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:26+0000
2023-02-06T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101568/63/1015686326_0:51:2796:1624_1920x0_80_0_0_5a70440f62b40bee9696b86075b713ed.jpg
ذكرت المقالة المنشورة في "نيوزويك"، أن" T-72"، تزن نحو 45 طنًا، تمامًا مثل " T-80"، الأحدث منها.وبحسب الجيش الأمريكي، يمكن أن يصل وزن الدبابة "إم 1 أبرامز"، من 67 إلى 74 طنًا.واقتبس الخبير العسكري مايكل بيك، قائلا: "يؤثر هذا على إمكانية عبور الدبابات للجسور بأمان، وهذا بدوره يحدد الموقع المستقبلي، وسرعة المناورات في ساحة المعركة".وقال الضابط العسكري فرانك ليدويدج، إنه تم تطوير المعابر العائمة للجيش الأوكراني لتتناسب مع الدبابات السوفيتية، وليس دبابات "أبرامز" أو "تشيلينجر" أو "ليوبارد".وأكد الخبير أنه إذا لزم الأمر، سيقدم الحلفاء الغربيون معدات جديدة، لكن المخابرات العسكرية الروسية ستستفيد من الحلول اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية لتجاوز الجسور غير المناسبة".أرسلت موسكو، في الربيع الماضي، مذكرة إلى دول الناتو، معترضةً على إمداد كييف بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويدها دولة أخرى بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230206/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073152779.html
https://sputnikarabic.ae/20230206/كوساتشيف-30-مختبرا-بيولوجيا-أمريكيا-لا-تزال-على-أراضي-أوكرانيا-1073165598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101568/63/1015686326_282:0:2514:1674_1920x0_80_0_0_8c0504508528a91b55c5808861befbdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مشكلة في دبابات أوكرانيا تؤدي دورا مهما لصالح روسيا

13:26 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Sergei Mamontovدبابات روسية خلال تدريب
دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sergei Mamontov
تابعنا عبرTelegram
ذكرت النسخة الأمريكية من مجلة "نيوزويك"، أن وزن الدبابات التي تزود بها دول الناتو أوكرانيا، قد يصبح عقبة أمام استخدامها الناجح في ساحة المعركة.
ذكرت المقالة المنشورة في "نيوزويك"، أن" T-72"، تزن نحو 45 طنًا، تمامًا مثل " T-80"، الأحدث منها.
وبحسب الجيش الأمريكي، يمكن أن يصل وزن الدبابة "إم 1 أبرامز"، من 67 إلى 74 طنًا.
واقتبس الخبير العسكري مايكل بيك، قائلا: "يؤثر هذا على إمكانية عبور الدبابات للجسور بأمان، وهذا بدوره يحدد الموقع المستقبلي، وسرعة المناورات في ساحة المعركة".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:46 GMT
وقال الضابط العسكري فرانك ليدويدج، إنه تم تطوير المعابر العائمة للجيش الأوكراني لتتناسب مع الدبابات السوفيتية، وليس دبابات "أبرامز" أو "تشيلينجر" أو "ليوبارد".
وأكد الخبير أنه إذا لزم الأمر، سيقدم الحلفاء الغربيون معدات جديدة، لكن المخابرات العسكرية الروسية ستستفيد من الحلول اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية لتجاوز الجسور غير المناسبة".
مختبرات بيولوجية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
كوساتشيف: 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا لا تزال على أراضي أوكرانيا
09:43 GMT
أرسلت موسكو، في الربيع الماضي، مذكرة إلى دول الناتو، معترضةً على إمداد كييف بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويدها دولة أخرى بالسلاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала