https://sputnikarabic.ae/20230206/مشكلة-في-دبابات-أوكرانيا-تؤدي-دورا-مهما-لصالح-روسيا-1073179604.html
مشكلة في دبابات أوكرانيا تؤدي دورا مهما لصالح روسيا
مشكلة في دبابات أوكرانيا تؤدي دورا مهما لصالح روسيا
ذكرت النسخة الأمريكية من مجلة "نيوزويك"، أن وزن الدبابات التي تزود بها دول الناتو أوكرانيا، قد يصبح عقبة أمام استخدامها الناجح في ساحة المعركة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:26+0000
2023-02-06T13:26+0000
2023-02-06T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ذكرت المقالة المنشورة في "نيوزويك"، أن" T-72"، تزن نحو 45 طنًا، تمامًا مثل " T-80"، الأحدث منها.وبحسب الجيش الأمريكي، يمكن أن يصل وزن الدبابة "إم 1 أبرامز"، من 67 إلى 74 طنًا.واقتبس الخبير العسكري مايكل بيك، قائلا: "يؤثر هذا على إمكانية عبور الدبابات للجسور بأمان، وهذا بدوره يحدد الموقع المستقبلي، وسرعة المناورات في ساحة المعركة".وقال الضابط العسكري فرانك ليدويدج، إنه تم تطوير المعابر العائمة للجيش الأوكراني لتتناسب مع الدبابات السوفيتية، وليس دبابات "أبرامز" أو "تشيلينجر" أو "ليوبارد".وأكد الخبير أنه إذا لزم الأمر، سيقدم الحلفاء الغربيون معدات جديدة، لكن المخابرات العسكرية الروسية ستستفيد من الحلول اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية لتجاوز الجسور غير المناسبة".أرسلت موسكو، في الربيع الماضي، مذكرة إلى دول الناتو، معترضةً على إمداد كييف بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويدها دولة أخرى بالسلاح.
https://sputnikarabic.ae/20230206/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073152779.html
https://sputnikarabic.ae/20230206/كوساتشيف-30-مختبرا-بيولوجيا-أمريكيا-لا-تزال-على-أراضي-أوكرانيا-1073165598.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مشكلة في دبابات أوكرانيا تؤدي دورا مهما لصالح روسيا
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ذكرت النسخة الأمريكية من مجلة "نيوزويك"، أن وزن الدبابات التي تزود بها دول الناتو أوكرانيا، قد يصبح عقبة أمام استخدامها الناجح في ساحة المعركة.
ذكرت المقالة المنشورة في "نيوزويك"، أن" T-72"، تزن نحو 45 طنًا، تمامًا مثل " T-80"، الأحدث منها.
وبحسب الجيش الأمريكي، يمكن أن يصل وزن الدبابة "إم 1 أبرامز"، من 67 إلى 74 طنًا.
واقتبس الخبير العسكري مايكل بيك، قائلا: "يؤثر هذا على إمكانية عبور الدبابات للجسور بأمان، وهذا بدوره يحدد الموقع المستقبلي، وسرعة المناورات في ساحة المعركة".
وقال الضابط العسكري فرانك ليدويدج، إنه تم تطوير المعابر العائمة للجيش الأوكراني لتتناسب مع الدبابات السوفيتية، وليس دبابات "أبرامز" أو "تشيلينجر" أو "ليوبارد".
وأكد الخبير أنه إذا لزم الأمر، سيقدم الحلفاء الغربيون معدات جديدة، لكن المخابرات العسكرية الروسية ستستفيد من الحلول اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية لتجاوز الجسور غير المناسبة".
أرسلت موسكو، في الربيع الماضي، مذكرة إلى دول الناتو، معترضةً على إمداد كييف بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويدها دولة أخرى بالسلاح.