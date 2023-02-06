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https://sputnikarabic.ae/20230206/مشهد-مرعب-لانهيار-مبنى-شاهق-في-مدينة-ديار-بكر-التركية-فيديو-1073151871.html
مشهد مرعب لانهيار مبنى شاهق في مدينة ديار بكر التركية.. فيديو
مشهد مرعب لانهيار مبنى شاهق في مدينة ديار بكر التركية.. فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، مشاهد مرعبة لانهيار مبنى شاهق في مدينة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:44+0000
2023-02-06T04:56+0000
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وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار سوريا اليوم, ديار بكر, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار سوريا اليوم, ديار بكر, نادي الفيديو

مشهد مرعب لانهيار مبنى شاهق في مدينة ديار بكر التركية.. فيديو

04:44 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / RAMI AL SAYEDزلزال تركيا المدمر، الاثنين، 6 فبراير 2023
زلزال تركيا المدمر، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / RAMI AL SAYED
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نشرت وسائل إعلام تركية، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، مشاهد مرعبة لانهيار مبنى شاهق في مدينة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
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