https://sputnikarabic.ae/20230206/مصر-تعلن-استعدادها-مساعدة-سوريا-وتركيا-لمواجهة-تبعات-الزلزال-1073161968.html
مصر تعلن استعدادها مساعدة سوريا وتركيا لمواجهة تبعات الزلزال
مصر تعلن استعدادها مساعدة سوريا وتركيا لمواجهة تبعات الزلزال
أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، عن استعدادها لمساعدة تركيا وسوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم وشعرت بهزاته الارتدادية... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:46+0000
2023-02-06T08:46+0000
2023-02-06T08:46+0000
العالم العربي
العالم
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073157228_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_caefd901bbebebdd339ead837c8cd357.jpg
وتقدمت الخارجية المصرية فى بيان صادر اليوم الإثنين، "بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم"، مؤكدة "استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة".وفي وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 237 قتيلا، كما أصيب ما لا يقل عن 639 شخصا، حسبما أعلن ممثل وزارة الصحة في الجمهورية.وبحسب قوله ممثل وزارة الصحة السورية، فإن أغلب الضحايا والإصابات تم تسجيلها في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.في السياق ذاته، ضرب الزلزال المدمر، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب، وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073157228_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4d7889a0d1d25ed20f2b0094473332b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, العالم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
مصر تعلن استعدادها مساعدة سوريا وتركيا لمواجهة تبعات الزلزال
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، عن استعدادها لمساعدة تركيا وسوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم وشعرت بهزاته الارتدادية عدد من دول حوض البحر المتوسط.
وتقدمت الخارجية المصرية فى بيان صادر اليوم الإثنين، "بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم"، مؤكدة "استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة".
وفي وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السورية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 237 قتيلا
، كما أصيب ما لا يقل عن 639 شخصا، حسبما أعلن ممثل وزارة الصحة في الجمهورية.
وبحسب قوله ممثل وزارة الصحة السورية، فإن أغلب الضحايا والإصابات تم تسجيلها في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر
، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
في السياق ذاته، ضرب الزلزال المدمر، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب، وبحسب هيئة
المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).
وقال مركز
رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.